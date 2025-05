Óleo e mentiras

Uma operação que começou com a apreensão de um navio pela Receita em Santos revelou mais uma camada da teia que envolve a Copape e seus aliados no mercado

/Charge: Izanio Façanha

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2025 - Nº 4.099

Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

Uma operação que começou com a apreensão de um navio pela Receita em Santos revelou mais uma camada da teia que envolve a Copape e seus aliados no mercado de combustíveis. A embarcação, oficialmente vinculada à refinaria baiana Dax Óleo e Gás, foi retida sob suspeita de interposição fraudulenta. Mas a carga não tinha como destino final a Dax, e sim a Copape, velha conhecida das autoridades. A Copape é controlada por Mohamad Hussein Mourad, denunciado pelo MP de São Paulo por lavagem de dinheiro. Segundo o Instituto Combustível Legal, a empresa é apontada como o braço operacional do PCC no setor. Apesar da suspeita, a Dax conseguiu na Justiça Federal autorização para retirar a mercadoria de Santos. Mas a rota foi outra: os caminhões seguiram direto para Osasco (SP), descarregando no endereço da GT Formuladora. A GT, segundo investigações, opera sem autorização das autoridades e pertence a Himad Abdallah Mourad — irmão de Mohamad. Confira mais no site da Coluna.

Ministro bon-vivant

Mais uma do presidente do STF, ministro Luís Barroso, em jatinhos da FAB. Segundo o portal Leo Dias, ele desembarcou no início do mês dias antes em Trancoso (BA) para curtir a vida, antes de um evento em que foi convidado. A Coluna já revelou que Barroso voou de jatinho da FAB para Mendoza (Argentina), levou seis caroneiros misteriosos, e lá ficou 3 dias e meio para um evento no qual palestrou duas horas.

Conta vai chegar

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) não está irritando só colegas de bancada e a oposição com sua greve de fome e acampamento na sala do Conselho de Ética diante da iminente cassação. A Casa está bancando a escolta 24h na porta, médicos e enfermeiras que revezam na madrugada e nos fins de semana. Procurada, a assessoria da Câmara informou que a conta vai chegar mês que vem. Não sabemos se para ele ou você.

Em grande estilo

No Peru, a Justiça não foi leniente com políticos corrompidos pela Odebrecht. A ex-primeira-dama do país Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão por corrupção, desceu em Brasília em jatinho da FAB, pediu asilo político e levou na hora. A oposição aqui vai para cima. O Governo Lula da Silva III irritou os peruanos que clamam por Justiça. A camaradagem do Brasil com a fuga já é cobrada na imprensa de Lima.

Os Tchecos vêm aí

O Governo Federal deu seguimento ao acordo de serviços aéreos firmado pelo Brasil com a República Tcheca. Um dos principais objetivos deste instrumento é fomentar o turismo de negócios por meio de voos regulares entre os dois países. Em especial voos da turística capital Praga para São Paulo e Brasília, e vice-versa.

Cenas do Rio

O vereador carioca Fernando Armelau (PL) flagrou assalto no Estácio, Centro do Rio, e correu atrás de ladrão de celulares, na terça (15). Policial penal, Armelau, acompanhado de um PM assessor, conseguiu recuperar uma bolsa com três aparelhos roubados e maconha, mas o criminoso fugiu em direção ao Morro de São Carlos. A Câmara aprovou, no mesmo dia – e não foi por causa do episódio – a guarda municipal armada.

ESPLANADEIRA

#Webull Brasil lança duas promoções em abril para atrair novos investidores. #Freto alcançou 99,97% na efetividade de entrega em 2024. #VENDE-C comemora mais de 300 empresas parceiras com treinamentos personalizados as vendas. #Vibra leva “Loja de Inconveniência” ao Web Summit Rio, de 27 a 30 de abril. #Celero firma parceria com a CAIXA para integrar sua solução ao Gerenciador CAIXA. #Carla Alves, Thilde Rocha e Sílvia Costa inauguram empresa de assessoria "It's OK Comunicação".