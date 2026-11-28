O prefeito do Recife, Victor Marques, retorna, neste sábado (28), da agenda internacional que cumpriu nos últimos dias, na Inglaterra, onde também se encontrava a governadora do Estado, Raquel Lyra. Os dois participaram da mesma formação, a 7ª edição do Programa de Formação Internacional (Leadership Programme), realizado em parceria com a StateUp, na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Assim, tiveram a oportunidade de trocar experiências em grupo.

A iniciativa é da Comunitas, que inclui o Recife em suas ações desde 2021. O ex-prefeito João Campos costumava ser ativo nas atividades, assim como Victor. O gestor da Capital já retoma, na noite deste sábado (28), o comando da administração municipal e tem agenda, neste domingo (29), quando visita uma obra de contenção de encosta. Além de Victor, o único prefeito de capital escalado para a imersão foi Eduardo Cavaliere, do Rio de Janeiro, com quem o comunista tem bom trânsito.

Os dois já se conheciam e mantêm amplo diálogo. A experiência é uma oportunidade para que os gestores conheçam políticas públicas e iniciativas adotadas em diferentes partes do mundo, em um intercâmbio de resultados que podem servir de inspiração.

O tema desta edição foi Governança Efetiva para a Prosperidade de Longo Prazo. A formação reúne gestores públicos e privados em uma imersão de cinco dias, com atividades na própria instituição de ensino e em Londres. O objetivo é discutir caminhos para fortalecer o planejamento estratégico e preparar lideranças para as transformações que afetam a administração pública.

Ao todo, três governadores integraram o grupo. Além de Raquel Lyra, participaram Eduardo Leite (RS) e Mateus Simões (MG). Parlamentares também foram convidados, entre eles senadores e deputados, além de secretários de Estado. A conexão amplia o horizonte dos gestores e fortalece a rede de relacionamento entre eles.



Bastidores do poder

O ex-governador do Rio de Janeiro e ex-ministro Moreira Franco estará no Recife na próxima segunda-feira (30) para lançar o livro Política como destino – Caminhos e descaminhos da redemocratização. Com mais de mil páginas, a obra reúne relatos sobre os bastidores das articulações políticas que marcaram a construção da Nova República. Promovido pela Fundação Ulysses Guimarães, o evento contará com a participação do presidente estadual do MDB, Raul Henry, e terá palestra seguida de sessão de autógrafos, às 19h, na Livraria Jaqueira, no Paço Alfândega.

Coincidência astral



Os prefeitos Vitor Marques e Eduardo Cavaliere têm mais em comum do que o bom trânsito político. Ambos chegaram ao comando das respectivas cidades depois de ocuparem a vice-prefeitura. Victor sucedeu João Campos e Cavaliere, Eduardo Paes. Há ainda uma coincidência de calendário: os dois nasceram no mesmo dia, 29 de setembro de 1994. Librianos, portanto.

Fila ministerial



Nos bastidores, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva davam conta, nos últimos dias, de que ele só avançaria na definição dos demais ministérios após escolher os titulares da Fazenda e da Casa Civil, o que ocorreu quando a semana já ia se encerrando. Com os nomes de Luiz Carlos Trabuco e Camilo Santana encaminhados, há expectativa, agora, de que as articulações sobre as demais pastas se intensifiquem ao longo dos próximos dias.

