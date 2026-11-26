Motivo: deputados alertam que o avanço das costuras pode dar segurança a Motta a ponto de um eventual apoio do PL deixar de ser encarado como diferencial. Em outras palavras, parlamentares alertam para o risco de a legenda perder peso nessa conta. “A partir do momento que Hugo constrói sem o PL e vê que pode ganhar eleição assim, o PL pode acabar sem espaços que ocuparia”, pondera, à coluna, uma fonte que acompanha as negociações.

“Quem chega primeiro bebe água limpa”. A declaração tem sido ouvida, nos últimos dias, nas hostes do PL, onde ainda se conversa internamente sobre a possibilidade de o partido aderir ao blocão de apoio à reeleição do presidente da Câmara Federal, Hugo Motta. Um racha na legenda opõe parlamentares. Na ala que defende uma articulação com o mandatário da Casa, um sinal amarelo se acende à medida que o tempo passa.

Há interlocutores da família Bolsonaro defendendo que compor seria a melhor via, mas, diante das resistências internas, essas avaliações só tem se dado nas coxias. Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto já sinalizou que fará outra reunião da bancada antes de 20 de dezembro para tirar uma posição.

O dirigente argumenta que é preciso “que os novos deputados tenham mais tempo para avaliar”. Nos bastidores, se externa ainda que não aderir ao blocão é um favor que o PL faz às demais siglas da coalizão. “Todo mundo quer que o PL não chegue. Se o PL vier, pega sete comissões. Entre elas, Justiça, Saúde ou Educação, que já comandou, inclusive”, pontua uma fonte do centrão.

Com 121 deputados, o partido poderia ser contemplado com espaços significativos. No blocão, se divide os espaços proporcionalmente à quantidade de deputados do partido. Na ala que resiste a apoiar Hugo Motta, ganhou um eco uma narrativa de que Valdemar estaria preocupado com cargos, o que, em alguma medida, inibiu o avanço das discussões, segundo parlamentares relatam.

Para uma parcela do partido, apoiar Hugo seria o mesmo que apoiar o presidente Lula e, aí, tem esbarrado a tese de composição. A ida de Hugo Motta, junto com Davi Alcolumbre, a Alexandre de Moraes, para tratar da “Lei de Dosimetria” pode pesar. O movimento foi lido pela direita como aceno. O desafio, agora, é construir uma narrativa internamente na direção de distensionar, a tempo de se “beber água limpa”. Em outras palavras, de se chegar ao blocão, caso uma construção interna prospere, com margem ainda para disputar espaços expressivos.

Grata Surpresa



O ministro Wolney Queiroz fazia visita já muito prestigiada à agência da Previdência Social (APS), em Teresina, no Piauí, na última terça-feira (24), quando foi surpreendido pela presença do senador Wellington Dias. Exonerado a pedido, no último dia 19, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington teve nome ventilado para líder do governo. Ele retornou, ontem, ao comando da pasta em nomeação publicada no Diário Oficial da União.

Debut 1



Lara Santana fez seu primeiro périplo por Brasília na condição de deputada estadual eleita esta semana. Foi à mesa com os três senadores: Teresa Leitão, Humberto Costa e Fernando Dueire. A proposta foi de desbravar mesmo, dialogar, entender os caminhos. Lara esteve acompanhada da mãe, a deputada estadual Simone Santana, que se despede da Alepe.

Debut 2



Com nome ventilado para integrar o secretariado da governadora Raquel Lyra, Lara foi recebida ainda pelos deputados federais: Clodoaldo Magalhães, Lula da Fonte, Fernando Monteiro e Guilherme Uchoa Junior. Após agenda intensa, a deputada eleita retornou, nesta quarta-feira (25), da Capital Federal.

Contagem...



O deputado estadual Jarbas Filho cobrou, da Prefeitura do Recife, informações sobre o andamento das obras na Avenida Boa Viagem e quis saber quais medidas estão previstas para garantir a acessibilidade, com segurança, de moradores e turistas no Réveillon. Ele subiu à tribuna, na última terça (24), para destacar haver trechos do calçadão em obras a pouco mais de um mês da virada do ano.

...regressiva



O parlamentar pediu que a gestão do prefeito Victor Marques esclareça se há um plano integrado com a Defesa Civil, com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o Samu, que considere as condições atuais da orla. Ele realçou que a entrega estava prevista para 2025.

