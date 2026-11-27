A honraria foi concedida em julho, mas a solenidade acabou marcada para um momento que pode ser estratégico: quando estão em curso as definições para os ministérios, bancos públicos e estatais do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O aceno da Alece ao ex-governador de Pernambuco sucede outro movimento favorável a Paulo Câmara, promovido pelo LIDE Ceará na última quarta-feira (25). A instituição reuniu empresários para ouvir o presidente do BNB em almoço no Hotel Gran Marquise.

É de autoria de um parlamentar do PT, o título de cidadão que o presidente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Paulo Câmara, vai receber no próximo dia 07 de dezembro. Atendendo à iniciativa do deputado Bruno Pedrosa, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri, já distribuiu os convites para a sessão solene, que será realizada no Plenário 13 de Maio, às 17h.

No quadro de contratações e lucro líquido do Banco do Nordeste, um comparativo da gestão de Paulo com os quatro anos anteriores aponta um crescimento de quase 50% nas contratações totais, que representa a quantidade de financiamentos viabilizados pelo banco. De 2023, quando Paulo assumiu o comando da instituição, a setembro de 2026, o volume de contratações totais foi de R$ 238,1 bilhões. Entre 2019 e 2022, período referente ao governo Jair Bolsonaro, o montante ficou em R$ 159,7 bilhões. O avanço foi de 49,1%.

O lucro líquido do banco subiu para R$ 9,1 bilhões, contra R$ 5,7 bilhões nos quatro anos anteriores, o que representa um aumento de 61,3%. Em relação ao financiamento da agricultura familiar, o avanço realçado pelo presidente do banco é de 177,2%, passando de R$ 11,7 bilhões para R$ 32,5 bilhões. Foram esses números que Paulo apresentou ao LIDE.

Paulo tem destacado que a instituição é o “maior banco de fomento regional da América Latina”, detentor da mais valiosa marca da região Nordeste, que está entre as 50 mais lembradas do país. O BNB responde por 52,28% de todo o crédito de longo prazo oferecido à região. Na ocasião, empresários defenderam a continuidade de Paulo Câmara no comando do banco. Em política, os gestos contam. Os movimentos no Ceará carregam potencial de diluir resistências latentes entre lideranças do Estado e até de uma ala do PT à permanência do pernambucano à frente do BNB.

Quarentena miúda

Nos últimos dias, o nome do deputado federal José Guimarães apareceu ventilado para comandar o BNB. Na última quarta-feira (25), o Senado aprovou requerimento de urgência (RQS 814/2026) para o Projeto de Lei 2.896 de 2022, que altera de três anos para 30 dias o prazo de afastamento das atividades político-partidárias, exigido para indicados para cargos de direção e conselhos de administração de estatais. O movimento suscitou rumores de que o caminho estaria sendo aberto para Guimarães.

Mercado financeiro



Presidente do BNB, Paulo Câmara já foi recebido, na sede do Bradesco, pelo CEO do banco, Marcelo Noronha, em encontro que contou com a presença de Luiz Trabuco, escolhido como titular do Ministério da Fazenda para o Lula 4. Trabuco surge como ponte entre o Planalto e a Faria Lima em meio a tensões sobre juros e ajuste fiscal. O BNB está sob o guarda-chuva da Fazenda.

Termômetro



Nas coxias do PT, no nome de Trabuco foi definido, ontem, como "razoável". Sobre a temperatura interna, uma fonte da legenda resume: "Até agora, só Lindbergh (criticou)". O deputado federal Lindbergh Farias comparou a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda à de Joaquim Levy no segundo governo Dilma Rousseff, demonstrou preocupação e disse esperar que não se repitam os desdobramentos da gestão Levy.

Rigor na apuração



Diante das ameaças às deputadas estaduais pernambucanas, a governadora Raquel Lyra, que se encontra em agenda internacional, externou solidariedade: "Saibam que vocês não estão sozinhas e que Pernambuco não tolera esse tipo de violência contra nenhuma pernambucana e, neste caso em especial, contra quem nos representa, pela vontade popular, na Assembleia Legislativa". A chefe do executivo estadual determinou apuração rigorosa e imediata da Polícia Civil e informou que seguirá acompanhando as investigações e colocando também toda a rede de proteção à mulher do Estado à disposição.

Alvos



A deputada estadual Dani Portela denunciou, nesta quinta-feira (26), ameaça de morte recebida em seu e-mail institucional, com afirmações de cunho misógino e racista. Também foi alvo a deputada Rosa Amorim e as parlamentares Debora Almeida, Gleide Ângelo e Simone Santana foram citadas.

