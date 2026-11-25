Líderes partidários e presidentes de legendas que já foram à mesa com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, têm convergido a esse ponto quando relatam o que deve mudar no critério de divisão de espaços do terceiro para o quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não por acaso, a votação do projeto de ajuste fiscal estava no radar do governo, que aguardava para aferir o desempenho do centrão. Já se cogitou indicar um nome do bloco para comandar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), sob a lógica de renovar a fórmula do Lula 3, quebrar a hegemonia da esquerda nessa área e reciclar a articulação com o parlamento, considerando a maioria congressual formada pelo PL.

“A partir de agora, o governo vai cobrar a fatura dos ministros”. A previsão tem sido repisada, nos bastidores, por lideranças que vêm participando das articulações sobre a nova composição da Esplanada dos Ministérios. Essa é uma das variáveis que tem pautado as conversas e sondagens recentes. Leia-se: o volume de votos que o partido entrega no parlamento passa a ter outro peso, aos olhos governo, e a ser cobrado com base também na dimensão do ministério que a sigla ocupa.

Presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, deve ir à mesa com Lula nos próximos dias. Há uma reunião no radar. É do Republicanos, inclusive, um dos nomes ventilados para SRI, o deputado federal Silvio Costa Filho. Na condição de líder da maioria, ele encaminhou votação quatro vezes na última segunda-feira (23). Se o governo levou a conta à ponta do lápis, no blocão, os números também foram calculados.

Do Republicanos (43 deputados), 36 votaram sim e 4 não. O União Brasil (50 deputados) entregou 44 sim e 6 não, o PSD (49) fez 42 sim e 5 não, o Podemos (27) deu 23 sim e 4 não, o PP (47) somou 33 votos a favor e 12 contra. Do MDB (38), foram 33 votos favoráveis e 4 contrários, enquanto o PSDB (17) deu 15 votos a favor e 1 contra. Essa contabilidade se completa com as abstenções, mas o que pesa é o volume de votos entregue.

A maioria reúne 270 deputados e o peso dos partidos desse bloco foi determinante para a vitória. A aprovação das medidas pode ter sido um teste, capaz de diluir resistências latentes no PT a ter o centrão à frente da SRI, por exemplo, assim como o placar pode ser senha desses partidos, que articulam comando de ministérios, ao governo. A cobrança da fatura é recíproca.

Votos pingados



A ida de Hugo Motta, junto com Davi Alcolumbre, a Alexandre de Moraes, para tratar da “Lei de Dosimetria” é vista pela direita como um aceno. Na base de apoio do governo, porém, já não se deposita tanta confiança na intenção do presidente da Câmara de atrair o PL para o bloco. Há quem avalie que a articulação, agora, caminha no sentido de “pacificar” e de garantir “votos pingados” de dissidentes do PL.



Elevador



Os ministérios da Integração Regional e da Ciência, Tecnologia e Inovação ficam no mesmo prédio da Esplanada, o Bloco E. Como o nome do presidente nacional do PSB, João Campos, já foi ventilado para os dois, se brinca que o socialista quer mesmo é ficar por ali. Só não sabe ainda em que andar.



Trincheira



Dos 10 nomes que o PT terá na Casa Alta na próxima legislatura, oito são nordestinos e foram eles os escalados para a reunião, que visa a definir os próximos passos do movimento de resistência do PT frente à maioria congressual da direita. A mobilização será capitaneada pelos senadores do Nordeste. O encontro está previsto para as 14h desta quarta-feira (25), como a coluna antecipara.

