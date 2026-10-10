Mendonça convoca reunião da direita e há ato de Flávio previsto para PE

Encontro, no Pina, visa à consolidação de estratégia para o 2º turno. O presidenciável do PL cumpre agenda na Bahia no próximo dia 17 e deve passar pelo Estado na semana seguinte

Mendonça Filho (PL) foi anunciado coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) em Pernambuco no segundo turno na última quarta-feira (07) (Divulgação)

Para além dos partidos, a reunião convocada pelo deputado federal Mendonça Filho para a próxima terça-feira (13) visa a reunir lideranças pernambucanas alinhadas ao projeto presidencial de Flávio Bolsonaro e ao campo da direita.

A convocação não está vinculada exatamente à filiação partidária. À coluna, o parlamentar registra que a única orientação é: “Todo mundo é bem-vindo”. Será um primeiro alinhamento, explica Mendonça, “de providências, de medidas” da campanha em Pernambuco para o segundo turno.

O presidenciável do PL já desembarca no Nordeste no próximo dia 17. Será recebido pelo vice-presidente nacional União Brasil, ACM Neto, em Salvador (BA). Há previsão de que Flávio aporte em Pernambuco na semana seguinte. Pelo menos, essa é a expectativa. Uma data exata pode ser confirmada na terça-feira.

O encontro da direita, no Recife, será no mesmo local onde funcionou o comitê de Anderson e André Ferreira, na Avenida Antônio de Góes, no Pina. Presidente estadual do PL, Anderson articulou para que Mendonça estivesse na coordenação da campanha de Flávio nessa nova fase no estado.

O ex-ministro da Educação foi anunciado como coordenador, na última quarta-feira (7), após reunião, em Brasília, com o próprio Flávio Bolsonaro, da qual também participaram, o candidato a vice, Alfredo Gaspar, e integrantes da coordenação nacional.

Naquele mesmo dia, Flávio se reuniu com membros do PP e do União Brasil. Estes partidos recorreram ao “fechamento de questão” e declararam apoio a ele. Na esteira, o Republicanos e o Podemos também anunciaram que apoiarão o candidato do PL. O ato em Pernambuco, porém, não está condicionado a essas últimas movimentações nacionais. “É mais sobre as pessoas do que sobre os partidos, pessoas que estão alinhadas com o projeto de Flávio”, pontua Mendonça Filho.

O caráter da campanha “presidencial solo”, observa o deputado, “é muito diferente”. A estratégia passará mais por carreatas, mobilização nas redes sociais e distribuição de adesivos. Esses detalhes todos serão consolidados na terça-feira, no local que, agora, passa a ser o comitê central da campanha do presidenciável o no estado.



Vento nacional



Mendonça Filho vê, na primeira pesquisa Datafolha do segundo turno, um sinal do que classifica como um movimento de “rechaço ao lulopetismo” e aponta um “vento nacional” nessa direção. O levantamento, divulgado nesta quinta (08), aponta Flávio Bolsonaro com 49% das intenções de voto, ante 45% do presidente Lula. Nos votos válidos, o candidato do PL figura com 52% e o petista com 48%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Reversível



Para o senador Humberto Costa, a primeira pesquisa Datafolha do segundo turno ficou até acima das expectativas vigentes no campo da esquerda. “A pesquisa foi melhor do que se esperava. Todo mundo imaginava uma diferença de seis, sete, oito pontos. Acho que o Datafolha mostrou um cenário reversível”, pondera o petista à coluna. O foco, agora, ele informa, é direcionar mais as ações para rede social.

Adesão



O grupo político dos Coelho deve concentrar, em Petrolina, a mobilização em favor de Flávio Bolsonaro no segundo turno, contemplando distribuição de adesivos e recomendação de voto. Em Brasília, na última quarta-feira (7), o deputado federal Fernando Filho e o prefeito Simão Durando participaram da reunião da Federação União Progressista com o candidato do PL. Um dia antes, o parlamentar já havia comparecido a encontro da bancada do União Brasil que endossou a candidatura do senador e decidiu pelo apoio formal ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fotografia



Em publicação no Instagram, ao lado de Flávio Bolsonaro, o prefeito Simão Durando realçou o seguinte: "Estamos num momento histórico e é fundamental uma renovação na liderança de nosso País para garantir um futuro de prosperidade. Por isso, vamos votar em Flávio 22, nosso próximo presidente do Brasil". O União Brasil decidiu, registrou Durando, "que é necessária uma mudança de rumo no País por mais segurança, justiça, desenvolvimento, saúde e educação". E ratificou: "Nosso grupo político seguirá essa orientação partidária".

Outrora



Em Petrolina, o presidente Lula terminou o primeiro turno com 60,18% dos votos válidos, ante 32,77% de Flávio. Foram 116.703 votos para o petista e 63.545 para o candidato do PL. Na primeira visita ao Nordeste após tomar posse, o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpriu agenda em Petrolina. Foi recebido por Miguel Coelho, então prefeito da cidade. Fernando Bezerra Coelho era líder do governo no Senado.