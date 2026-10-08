Lula da Fonte, Fernando Filho e Simão Durando em movimento pró-Flávio Bolsonaro

Deputados federais pernambucanos do PP e do União Brasil, além do prefeito de Petrolina declararam apoio ao candidato do PL. À tarde, integrantes do PL-PE alinharam estratégia com o presidenciável

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se reuniu, nesta quarta-feira (7), com lideranças políticas pernambucanas em Brasília (DF). (Vittor Sales)

Os nove dedos de Lula foram à pauta, na manhã desta quarta-feira (07), em brincadeira que terminou em apoio a Flávio Bolsonaro. Em conversa reservada, que antecedeu a reunião com lideranças do PP, em Brasília, o presidenciável do PL se dirigiu ao deputado federal Lula da Fonte e brincou: “Mas você é Lula com nove dedos ou com 10?”.

O progressista evitou tecer comentários sobre a mão esquerda do presidente da República e, recorrendo ao bom humor, devolveu: “O que importa é que eu voto em você, presidente!”. A conversa se deu no QG do senador na capital federal.

Além do pernambucano, só Dr. Luizinho, líder da bancada na Câmara Federal, e outros poucos parlamentares presenciaram, enquanto aguardavam a reunião de Flávio com integrantes do PP e do União Brasil, cujo início se deu às 9h. Os partidos recorreram ao “fechamento de questão”.

De Pernambuco, também prestigiaram o encontro de alinhamento com o candidato do PL, o deputado federal Fernando Filho e o prefeito de Petrolina, Simão Durando, aliado de primeira hora do grupo dos Coelho. Um pouco mais tarde, outro grupo de parlamentares pernambucanos se reuniu, na sede do PL, com Flávio às 15h.

Desta vez, a reunião foi convocada pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e juntou a bancada atual e os eleitos, incluindo governadores, senadores e deputados federais. Dirigente do PL-PE, Anderson Ferreira não só marcou presença, como também atuou na articulação para que o deputado federal Mendonça Filho coordene a campanha de Flávio em Pernambuco nessa segunda fase.



O ex-ministro da Educação foi anunciado como coordenador após reunião com Flávio, com o candidato a vice, Alfredo Gaspar, e com integrantes da coordenação nacional. Mendonça fez campanha para o Senado (obteve 1.728.587 votos) se declarando “Raquel Lyra Futebol Clube”, mas, desde já, à coluna, o deputado federal André Ferreira, também na capital federal para o encontro, descarta que isso possa servir de ponte com a governadora Raquel Lyra.

“Zero! Ela não vai declarar apoio a ninguém”, realça André, taxativo, ao ser indagado sobre eventuais emissários escalados para sondar a gestora do PSD, cujo candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, encerrado o 1º turno, também declarou apoio a Flávio.

Em PE, Republicanos fica...



Neutro no 1º turno da corrida presidencial, o Republicanos declarou, nesta quarta (07), apoio a Flávio Bolsonaro, mas a articulação nacional não afeta a situação de Pernambuco. “Não muda nada. Nossa posição é de continuar votando no presidente Lula”, registra, à coluna, o dirigente da sigla no Estado, Silvio Costa Filho.

...com Lula

“Independente da posição do Republicanos nacional de apoiar outra candidatura no 2ºturno, em Pernambuco, a nossa posição é de apoio à candidatura do presidente Lula por entender que é a única capaz de dar continuidade ao ciclo de desenvolvimento econômico e social que o País vem vivendo nos últimos anos”, reforça Silvio Costa Filho.

Gêmeos



Anderson Ferreira foi o terceiro deputado federal mais votado de Pernambuco e André Ferreira, irmão dele, também o terceiro mais votado, só que para deputado estadual. "Gêmeos até na colocação", brinca André, que teve 118.868 votos. Anderson obteve 185.429 votos na corrida pela Câmara Federal.

Convidados



Coube a Anderson Ferreira contactar o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na terça-feira (06), solicitando que Mendonça Filho coordenasse a campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco. Tanto Anderson como André seguiram para Brasília exclusivamente para essa agenda com Flávio Bolsonaro, a convite de dirigente nacional.

Força-tarefa



Flávio solicitou, relata André, que aliados ajudem "a descontruir o que o PT está construindo contra ele", fazendo referência, por exemplo, à necessidade de se reverter a tese de extinção do Benefício de Prestação Continuada (BPC). No Senado, Flávio deu votos para manter vetos a medidas de ampliação do critério de renda para acesso ao BPC, além de ter, no histórico, posições contrárias a outras medidas de proteção social durante a pandemia. Isso passou a ser explorado ao longo da campanha presidencial.

Empenho



A nova bancada federal do PT de Pernambuco se reuniu, em Brasília, nesta quarta-feira (07), para alinhar a atuação no segundo turno da eleição presidencial. Participaram: os senadores Humberto Costa (reeleito) e Teresa Leitão, além das deputadas federais eleitas, Rosa Amorim e Liana Cirne, e Carlos Veras (reeleito), presidente estadual do partido e coordenador da campanha de Lula no Estado. Lula obteve 63,45% dos votos pernambucanos no primeiro turno contra 31,03% de Flávio Bolsonaro. A estratégia, agora, é buscar ampliar a votação no Estado.