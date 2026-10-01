"Ele está acima dessa questão partidária", define Jarbas Filho após Jarbas pedir voto para Raquel

Vídeo foi gravado de forma espontânea e coube a Jarbinhas entregá-lo à equipe da governadora. Um dos fundadores do MDB, Jarbas esteve por mais de uma vez com Raquel na pré-campanha, recebendo ela também em sua casa

O ex-governador Jarbas Vasconcelos, ladeado por Jarbas Filho e pela governadora Raquel Lyra (Foto: Divulgação )

O vídeo foi gravado, ainda na semana passada, no Debate, tradicional escritório político do ex-governador Jarbas Vasconcelos, onde hoje atua o senador Fernando Dueire. Na rede social da governadora Raquel Lyra, ele foi postado nesta quarta-feira (30).

Herdeiro político de Jarbas, o deputado estadual Jarbas Filho concorre à reeleição pelo PSD, partido da mandatária do Palácio do Campo das Princesas. Coube a ele, entregar a gravação à equipe da gestora na última segunda (28). “Mandei na segunda apenas. Eles postaram hoje (ontem). Fiz o vídeo espontaneamente. Ele quis gravar. Eu enviei e disse que ficassem à vontade se quisessem usar”, relata Jarbas Filho à coluna.

A quatro dias do pleito, Jarbas endereça a Raquel a seguinte mensagem: “Conheço bem a responsabilidade de governar o nosso Estado e sei reconhecer quem trabalha com coragem e competência. Raquel Lyra tirou do papel obras estruturantes que estão transformando Pernambuco. Ela mostrou que sabe governar e tomar decisões que fazem diferença na vida das pessoas”.

Jarbas não chegou a se encontrar com a governadora pessoalmente durante a campanha, mas estiveram juntos em mais de uma situação na pré-campanha. Um dos encontros se deu na presença do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antonio Anastasia. Jarbas foi um dos articuladores em favor do mineiro e o primeiro a declarar apoio à indicação dele para o TCU, a despeito de haver um pernambucano no páreo à época, o, então, senador Fernando Bezerra Coelho.

Raquel foi à mesa com Anastasia e Jarbas na casa do senador no final de abril, mesmo dia em que o ministro palestrou no Congresso Pernambucano de Municípios, promovido pela Amupe. Fernando Dueire e o presidente da Amupe, Pedro Freitas, também dividiram a mesa na ocasião.

Foi no governo de Raquel, lembra Jarbas Filho, que o ex-governador foi homenageado, em 2025, na 25ª edição da Fenearte como idealizador e criador da feira. Jarbinhas reconhece ainda que Raquel Lyra adotou outra referência da gestão Jarbas, que foi promover releituras do hino de Pernambuco em ritmos diversos.

Jarbas Vasconcelos foi duas vezes prefeito do Recife, duas vezes governador de Pernambuco, duas vezes senador, além de deputado estadual e federal. Um dos fundadores do MDB, ele segue filiado à sigla, que formalmente integra a coligação da Frente Popular, liderada por João Campos. “Ele está acima dessa questão partidária”, pondera Jarbas Filho à coluna. “Esse trabalho tem que continuar. No dia 4 de outubro, é 55, a governadora de todos os pernambucanos. É para Já! A hora é agora”, conclui Jarbas no vídeo que em pede voto para a reeleição da governadora, postado por ela ontem.

“Não conheço”



Candidato a vice na chapa encabeçada por João Campos, Carlos Costa, à coluna, é taxativo: “Não conheço Daniel Vorcaro”. Segundo a Veja, o economista teria tido o nome citado em troca de mensagens entre o banqueiro e seu advogado, Luiz Rennó, e o conteúdo teria sido identificado em relatório de investigação feita pela Polícia Federal sobre o Master ao qual Veja teve acesso.

Tramitação



Ainda segundo Carlos Costa, a empresa que fez contrato com o Banco Master, a RI Consulting, é administrada por seu pai, o ex-deputado federal Silvio Costa. “A empresa é tocada por Silvio desde 2019, com sede em Brasília, e tem mais de 10 contratos; entre eles, com a Febraban. Faz um trabalho de acompanhamento legislativo e projetos de lei para empresas”, explica Carlos Costa à coluna.

Tendência



A TV Globo registrou, durante o debate, nesta terça-feira (29), o pedido de resposta feito pela governadora Raquel Lyra após João Campos afirmar que ela estaria acompanhada dos bolsonaristas em seu palanque. Avaliada por uma comissão, a solicitação foi negada. No debate anterior, promovido pela Rádio Cultura do Nordeste em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova, já na apresentação, Raquel fez questão de deixar claro que pessoas com seus materiais de campanha teriam sido infiltradas em ato de Flávio Bolsonaro no Recife. Atribuiu ao PSB o movimento, também evitando associação de sua imagem ao bolsonarismo.

Programação



No próximo domingo, a chapa liderada por João Campos deve tomar café da manhã na casa de Renata Campos antes de seguir para votação. Carlos Costa, Humberto Costa e Marília Arraes acompanham o socialista. Depois que todos votarem, o conjunto deve retornar para almoço, também em Apipucos.

Despedida

Em nota, a governadora Raquel Lyra disse ter recebido com pesar a notícia do falecimento do advogado e ex-deputado estadual e federal Edgar Moury Fernandes, aos 82 anos. "Edgar deixa suas contribuições ao nosso Estado, consolidadas ao longo de sua trajetória pública. Aos familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de conviver com Edgar, me solidarizo neste momento de dor e despedida", registrou.



