PL vai ao TRE-PE contra Eduardo da Fonte e atinge material de Clarissa Tércio

Ação do PL protocolada no TRE-PE contesta material de Clarissa Tércio por conter número de Eduardo da Fonte junto à imagem de Flávio Bolsonaro (Fotos: Câmara dos Deputados)

Na campanha da deputada federal Clarissa Tércio, se dá incômodo latente com a representação que atinge o material da campanha dela, protocolada na Justiça Eleitoral pelo PL. O detalhe é que se trata de iniciativa do partido do presidenciável Flávio Bolsonaro, em cujo palanque ela subiu na visita recente dele a Pernambuco, no último dia 16.

Clarissa mantém relação estreita com Flávio, foi cotada, inclusive, para integrar a chapa dele na condição de candidata a vice. “A gente está sendo atingido porque está pedindo voto para Flávio”, lamenta, em reserva, à coluna, uma fonte ligada à campanha da parlamentar, ciente, no entanto, de que Clarissa não aparece como representada na ação.

“O material de Clarissa é 100% casado com Flávio. Só que nosso primeiro voto é Eduardo da Fonte e essa ação foi contra o candidato a senador, mas usaram nosso material para embasar a representação”, assinala a mesma fonte.

Em outras palavras, a ação questiona associação do postulante do PP à Casa Alta a Flávio. Mas o material gráfico contestado, no TRE-PE, é de Clarissa, só que carrega o número do progressista, de quem ela é aliada de primeira hora, estampado.

A representação, diz em sua redação, "volta-se diretamente contra o candidato ao Senado Federal Eduardo Henrique da Fonte de Albuquerque Silva e a sua Coligação Pernambuco de Coração”. E prossegue, dizendo que “ambos figuram como beneficiários imediatos do farto material de campanha (bandeira) no território estadual”, que “promovem ostensivamente a candidatura do representado ao cargo majoritário de Senado em associação visual casada totalmente irregular com a criação de estados mentais aptos a induzir o eleitor ao erro”.

O texto sublinha que Flávio Bolsonaro é filiado ao Partido Liberal e que a sigla não integra a coligação de Raquel Lyra, além de realçar que Flávio “expressamente apoia o candidato José Mendonça Bezerra Filho para o cargo de Senador”, contestando assim uma associação dele com Eduardo.

Presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, à coluna, explica que a ação foi movida pela equipe jurídica da campanha de Mendonça Filho. Representando Eduardo da Fonte, o advogado Pietro Duarte, à coluna, explicou que o material em questão não chegou a ser recolhido e não houve multa pelo seguinte motivo: “O PL deixou de cumprir exigência obrigatória de informar onde estariam os materiais e a quantidade para efetivo cumprimento e, diante disso, o desembargador entendeu que não havia como imputar qualquer responsabilidade de obrigação”.

Ainda segundo Pietro, “ficou determinado que o material relacionado à Clarissa não poderá conter Eduardo da Fonte em caso de ela estar associada também a Flávio Bolsonaro”. Nas coxias da campanha de Clarissa, ganhou eco a leitura de que a iniciativa teria partido dos Ferreira na direção dela. Anderson, no entanto, esclareceu que o entendimento sobre o uso da imagem de Flávio, nesse caso, é relativo à disputa pelo Senado, sendo da alçada da majoritária.

BR-232



Candidatos ao Senado, Túlio Gadêlha e Eduardo da Fonte seguirão para Caruaru, no domingo, para acompanhar a votação de Raquel Lyra. O progressista irá à Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, em Boa Viagem, junto com ela e Túlio, votar às 12h55. Os minutos são equivalentes ao número da gestora. Túlio espera votar à tarde, após retornar do Agreste. Também acompanha a chapa.

Retrabalho



No TRE-PE, ontem, foi julgado Mandado de Segurança, impetrado pela coligação da governadora Raquel Lyra, sobre materiais de campanha que ainda indiquem PSDB e Cidadania como integrantes da coligação Pernambuco de Coração. A determinação foi para que o material seja todo readequado.

De antemão



A campanha do candidato ao Senado, Eduardo da Fonte, já se antecipa para readequar o material gráfico do deputado, uma vez que Marília Arraes, que concorre à Casa Alta pela Frente Popular, também entrou na Justiça Eleitoral, contestando o progressista sobre materiais que, eventualmente, ainda contenham indicação de PSDB e Cidadania na coligação. Nas duas campanhas, a leitura é de que isso “vai dar um trabalhão” a essa altura do campeonato.



De volta para...



Ao longo dos debates, Raquel Lyra vem repisando que João Campos foi chefe de Gabinete de Paulo Câmara e o socialista costuma rebater afirmando que a adversária não quer comparar a gestão dela com a dele à frente da Prefeitura do Recife. João evita fazer defesa do legado do antecessor. Nesta terça-feira (29), provocado a falar da gestão de Paulo mais uma vez, devolveu: "Ô, candidata, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem governa é a candidata Raquel ou é o chefe de gabinete? Eu nunca fui governador de Pernambuco".

...o futuro



Ontem, como quem já aguardava o tema Paulo Câmara voltar à pauta, no lugar de mudar de assunto, João Campos realçou, em meio ao debate, que havia imagens de Raquel Lyra pedindo voto para o ex-governador e que isso podia ser conferido em post em suas redes sociais. "Vocês sabiam que ela já pediu voto para Paulo Câmara? Pode ver na minha rede, estou postando uma foto dela pedindo voto para Paulo Câmara. Vocês sabiam disso ela foi duas vezes deputada estadual pelo PSB o número dela era 40789”, alfinetou.

Premonição



Segundo João Campos, um aumento de quase 15% está previsto para conta de água logo após as eleições. "Esses 15% para você ver a diferença, né? O presidente Lula tá aumentando 15% do Bolsa Família e a candidata Raquel tá aumentando 15% da conta de água", provocou. Raquel defendeu que a situação da Compesa é toda regrada, conforme a concessão, e que poderia detalhar melhor em suas redes. Acusou João de "faltar com a verdade quando coloca essa conta aqui". Mal o debate acabou e já havia um site já estava no ar (www.suacontavaiaumentar.com.br), detalhando o assunto.

Spoiler

Em suas redes sociais, Raquel Lyra já tinha externado, desde cedo, solidariedade à advogada Myriam Gadelha, vítima de violência doméstica cometida por Fábio Tyrone em 2018. À noite, a governadora levou o assunto ao debate da TV Globo. Sublinhou que o candidato a deputado federal pelo PSB da Paraíba, embora condenado em 2023, recebeu R$ 1,5 milhão do PSB para concorrer este ano. Raquel, então, lançou para João a pergunta de Myriam: "Por que você protege um agressor de mulheres?"

Gênero

João Campos informou que o caso estava fechado e foi reaberto no conselho de ética do PSB por iniciativa de sua esposa, Tabata Amaral. O socialista informou que a expulsão de Tyrone já foi determinada. Na esteira, João Campos retomou a fala da governadora sugerindo uma laqueadura sem consentimento e perguntou se ela se arrependia de ter sugerido "esterilização forçada". Raquel repisou que já havia pedido desculpas e voltou a enfatizar ações de seu governo para as mulheres, como o Mães de Pernambuco, a abertura do Hospital da Mulher do Agreste e a construção de mais quatro hospitais da mulher.