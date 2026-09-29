Na reta final, dois debates e corpo a corpo no radar dos candidatos ao Governo do Estado

Agendas dos três postulantes, nesta terça-feira (29), estão concentradas no enfrentamento que terão, por volta das 22h, na TV Globo

Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes se enfrentam em debate, promovido pela TV Globo, nesta terça-feira (29) (Rafael Vieira/DP Foto)

A cinco dias do pleito, os candidatos ao Palácio do Campo as Princesas têm ainda dois debates no radar ao longo desta semana. Nesta terça-feira (29), devem concentrar atenção no primeiro deles, que será promovido pela TV Globo e vai ao ar por volta das 22h.

Na agenda da governadora Raquel Lyra de hoje, além disso, só constam mais dois compromissos: às 10h, uma reunião com a equipe de campanha e, às 13h, gravação para as redes sociais. Candidato da federação PSOL-Rede a governador, Ivan Moraes realça o potencial do debate de “igualar” os postulantes em “tempo e cenário”.

“Não entra estrutura. Estou me preparando para manter a pegada dos anteriores em que as pessoas puderam ver que tem duas candidaturas muito semelhantes e uma candidatura diferente das iguais, que é a minha” pondera Ivan, que também segue no corpo a corpo até o próximo sábado, voltando ainda a universidades e mercados públicos da Região Metropolitana.

Até a próxima sexta-feira (02) à noite, haverá atividades de rua dele e, no sábado (03), panfletagens orgânicas. João Campos também deve seguir com corpo a corpo e carreata ao longo da semana, centrado também na RMR. Hoje, o foco da agenda do socialista também estará no debate.

Na próxima quinta-feira (01), Raquel Lyra, João Campos e Ivan Moraes voltam a se enfrentar no último debate antes do primeiro turno da corrida eleitoral, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio, às 10h45. No mesmo dia, ocorre o debate da corrida presidencial, promovido pela TV Globo à noite, e sobre o qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não bateu o martelo sobre sua presença.

Eis a questão

Para o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, bater o martelo sobre ir ou não ao debate promovido pela TV Globo, na próxima quinta-feira (01), é “uma das decisões mais difíceis” para o presidente Lula. “A audiência é grande”, pondera o ministro à coluna. Por outro lado, pontua, “haverá seis candidatos que só tem uma chance de mudarem suas posições, que é atingindo o presidente de frente, e isso nem sempre ocorre com lealdade”, pondera André.



Ceticismo



Em relação aos debates de uma forma geral, André de Paula diz vir olhando eles “com muito ceticismo” em relação ao potencial de mudança de cenário. “A polarização é de ordem tal, tanto no cenário nacional como no pernambucano, que, a menos que haja um desastre, eles não alteram em nada. Isso é um fenômeno que vem se acentuando”, argumenta o auxiliar do presidente Lula.

Locais de...



Na contagem regressiva para domingo, as agendas de alguns postulantes já foram fechadas, enquanto outras seguem sob ajustes ainda. O deputado federal Mendonça Filho, que concorre ao Senado, vota no Colégio Anchieta, em Boa Viagem, às 10h. Humberto Costa também vota em Boa Viagem, na Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, mesmo local de votação do postulante ao Senado da chapa da governadora Raquel Lyra, Eduardo da Fonte, que ainda aguarda agenda dela para definir o horário em que vai à urna.

...votação



Ivan Moraes vota no Colégio Vera Cruz, nas Graças. Costuma votar cedo, às 9h. E mantém uma tradição: toma café normalmente no Mercado da Madalena com a família, vota e vai acompanhar familiares na votação, além de postulantes da federação.



Virada de chave



Na reta final da campanha, no conjunto liderado pelo chefe do Planalto, há quem admita que o presidente Lula “passou dois meses discutindo tudo, menos eleição”, mas que, agora, a chave virou. Leia-se: o petista conseguiu, na análise da base, sair do redemoinho que a crise no STF gerou e começar a discutir propostas.

