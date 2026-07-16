Com Senado na mira, PT reforça Humberto

Em Brasília, o senador foi à mesa com Edinho Silva e José Guimarães. Em pauta, a prioridade que o PT vai dar às candidaturas ao Senado como parte da estratégia de reeleição do presidente Lula

Humberto Costa foi chamado por Edinho Silva e por José Guimarães para reunião sobre estratégia de campanha. (Bruno Spada/Câmara dos Deputados, Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.)

O senador Humberto Costa desembarcou no Recife, na noite da última terça-feira (14), vindo de Brasília. Na Capital Federal, foi à mesa, naquele mesmo dia, com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães.

Em pauta, a força-tarefa que o partido pretende mobilizar para conseguir uma base aliada, no Senado, que seja maioria. Estarão em jogo, este ano, 54 cadeiras do total de 81, o que representa dois terços da Casa Alta, com potencial de redefinição do equilíbrio de forças no cenário até 2035.

Pernambuco está entre os quatro estados (BA, PE, AP e SE) em que o PT tem maior chance de eleger senadores. Leia-se: há uma preocupação latente da direção nacional da sigla em reforçar a candidatura de Humberto à reeleição. Na prática, estão previstos um aporte financeiro maior da sigla na corrida pelo Senado, como também um apoio consistente de lideranças que podem desembarcar em Pernambuco focadas nessa missão.

Isso significa que uma vinda do presidente Lula pode entrar no radar. Edinho, inclusive, tem a missão de coordenar a campanha à reeleição do líder-mor do PT. Humberto figura entre os candidatos do partido com mais chance de serem eleitos. Ao senador pernambucano, foi realçado o seguinte: além de eleger Lula, o projeto, este ano, passa consideravelmente por garantir uma presença forte no Senado.

A maioria legislativa pode ser decisiva para influenciar até mesmo a relação com o STF. Cabe ao presidente da Casa, por exemplo, autorizar e conduzir processos de impeachment contra ministros. Há indicações de membros daquela corte no radar também para 2028 e 2029. Em outras palavras, a prioridade do Senado faz parte da estratégia de reeleição de Lula. E o chamado a Humberto representa também um carimbo claro de reforço da nacional à campanha dele no Estado.

Nada impede



O deputado federal Mendonça Filho escolheu impetrar, no MPPE, a representação na qual solicita apuração de indícios de utilização da estrutura administrativa da Prefeitura do Recife e de suposto envolvimento de servidores municipais na organização dos protestos recentes contra o Governo do Estado, mas não descarta que isso possa gerar outra ação de ordem eleitoral.

Gesto

“Eu representei, no Ministério Público estadual, pedindo análise de crimes no âmbito do direito público. Não quer dizer que, se comprovado, não se possa mover ação de ordem eleitoral. Minha iniciativa foi de direito administrativo, direito público, consta aí suspeita de uso da máquina e até de crime ambiental, no que diz respeito à queima de pneus, por exemplo”, detalha Mendonça à coluna.

