Dudu acena a Miguel. Raquel Lyra mira TV

Raquel Lyra foi à mesa com dirigentes do União Brasil e PP em Brasília nesta segunda (06). (Divulgação, Rafael Vieira/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

Foi a própria governadora Raquel Lyra (PSD) que sugeriu a reunião entre os copresidentes da Federação União Progressista, realizada na casa do presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, nesta segunda-feira (06), à noite. O encontro foi agendado, no último domingo, antes que tivesse início o último jogo do Brasil na Copa do Mundo. Como a coluna antecipara, a governadora, sem agenda oficial anteontem, embarcou para Brasília logo pela manhã. No mesmo voo, estava também o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), um dos nomes cotados pela federação para concorrer ao Senado.

Originalmente, a reunião se daria entre Ciro Nogueira, dirigente nacional do PP, e Rueda. Mas Raquel mesmo teria sugerido que o ideal seria juntar logo Eduardo e o deputado federal Fernando Filho (União), além de André Teixeira, vice-presidente estadual do PSD, que a acompanhava. Assim foi feito. A conversa durou cerca de duas horas, terminando por volta das 22h. Raquel repisou que ofereceu, por duas vezes, a vaga do Senado a Eduardo, que, por sua vez, recusara na ocasião, o que a levou a hipotecar o espaço a Miguel Coelho (União). Eduardo cuidou de repetir um gesto com os Coelho, que tentara anteriormente sem sucesso: propôs organizar a eleição do ex-prefeito de Petrolina para deputado federal. Fernando Filho, de pronto, declinou.



A possibilidade de lançar duas candidaturas da federação para o Senado é considerada pelo União Brasil. Raquel não descarta trabalhar com três nomes para Casa Alta. Mas o PP não acata. Nas hostes progressistas, se cogita por em jogo o tempo de TV. A governadora foi enfática e quis saber se seria prejudicada no horário eleitoral. Questionou se teria apoio da federação a depender da escolha. Os progressistas não deixaram claro. A presidência da Executiva estadual da Federação está com Eduardo da Fonte. E, caso ele não seja escolhido, o tempo de TV, entre progressistas, vem sendo visto como variável a ser subtraída. A despeito de ter solicitado a reunião, a governadora segue aguardando o “timing” da federação.



"Bem intencionado, mas agradeço”



Miguel Coelho não participou da reunião em Brasília, nesta segunda (06), estava em Petrolina. Indagado pela coluna sobre a tentativa de gesto de Eduardo da Fonte, Miguel foi sucinto: “Bem intencionado, mas agradeço”.

Reposição



Vem sendo tachada de “reposição”, a nomeação dos 15 cargos que contemplaram os Ferreira na gestão Raquel Lyra. Motivo: a maior baixa nas bases de André e Anderson foi em Jaboatão, onde Mano e Andréa Medeiros trocaram o PL pelo PSD.

Adiada



O vereador Rodrigo Coutinho (Republicanos) decidiu adiar sua candidatura a deputado estadual. O parlamentar afirmou vai se dedicar à coordenação da campanha à reeleição do pai, o deputado federal Augusto Coutinho.