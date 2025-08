Não é boxe, é xadrez. O que está por trás da disputa entre Estados Unidos e Brasil ?

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Jim WATSON / AFP)

Depois que o presidente Donald Trump assinou um decreto que deixou 694 produtos de interesse dos Estados Unidos de fora da tarifa de 50%, ganhou força nas análises geopolíticas globais a ideia de que o líder da maior economia do mundo estaria, novamente, blefando. Afinal, por que uma lista tão extensa de exceções?

Resgatando um pouco dessa polêmica, inicialmente a artilharia trumpista se voltou à China, principal rival na geopolítica atual. Não conseguiu: bastou os asiáticos proibirem o envio de metais raros para os norte-americanos para a decisão ser procrastinada ad infinitum… mas e o Brasil? Tem esse peso? Com certeza, diferente da China, não temos. Somos David contra Golias sem uma funda, e nosso badoque não é suficiente.

A ofensiva de Trump nada tem a ver com Bolsonaro, nem com Alexandre de Moraes, nem com o STF. O alvo são os Brics. Mas ao atacar o Brasil, o México, a Índia e outros mercados emergentes, Trump está atacando um bloco que representa cerca de 50% da população mundial e 40% do PIB global. Pois é, o sol na janela, o sol na janela e só Carolina não viu…

A missão nacional de Maíra Fischer

A secretária de Administração do Recife, Maíra Fischer, volta de Harvard (EUA) neste domingo (3), com uma nova missão na bagagem. A gestora, que atuou como secretária de Finanças na primeira gestão do prefeito João Campos, teve seu projeto de melhoria de crédito dos municípios brasileiros aprovado durante o curso Lideranças Femininas em Finanças Públicas, promovido pela Caixa Econômica e pelo Tesouro Nacional. A secretária, responsável pela elevação da nota do Recife para a Capag B, identificou que 66,2% dos municípios brasileiros não têm condições de acessar créditos com garantia da União.

Um Telecom é destaque em ranking

A pernambucana Um Telecom foi a empresa mais bem colocada no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, no âmbito estadual. Em 2024, a companhia teve um faturamento de R$ 95 milhões, o que representou um crescimento de 25% em relação ao ano anterior. A premiação, promovida pela revista Exame e pelo BTG Pactual, avalia os dados financeiros, critérios de governança, inovação e impacto social.

Polo de Goiana é o segundo da Stellantis

Balanço do primeiro semestre do grupo automotivo Stellantis consolida o Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, como o segundo mais importante do pool no Brasil. Da Mata Norte do estado saíram 119.131 automóveis, ficando atrás apenas de Betim (MG), com seus 248.935 veículos produzidos. Em relação às exportações, a fábrica pernambucana teve um crescimento de 65%, chegando às 28.656 unidades enviadas ao exterior.