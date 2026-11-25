Sob protestos das forças do atraso, que lucravam com esse apagão, a história começou a mudar. A Compesa segue pública, cuidando da produção de água, mas duas concessionárias privadas assumiram esta semana a distribuição e o esgotamento sanitário em 175 municípios pernambucanos. São R$19 bilhões em investimentos previstos e uma obrigação: 99% da população com água potável e 90% com esgoto tratado até 2033, conforme as metas do marco legal do saneamento, aprovado nacionalmente em 2020.

Na Imbiribeira da minha infância, fossa estourada era rotina. O mal cheiro subia, a água escura transbordava a calçada e a gente aprendia a pular a poça como quem desvia de buraco, na rua sem calçamento. Parecia tão inevitável quanto o rodízio de “água da rua”.

O desafio é brutal. Hoje, o estado tem 87% de acesso à água e apenas 34% de esgoto. No Recife, o tratamento caiu de 49% em 2022 para 40% em 2024. Um retrocesso da capital, na vergonhosa 80ª posição do ranking do Instituto Trata Brasil.

Meu avô conheceu outra escuridão. Lembro com saudade da festa que fizemos no sítio em que ele nasceu, na zona rural de Panelas, pela instalação da luz elétrica. Houve quem protestou contra a privatização da Celpe. Hoje, 99,8% dos domicílios têm energia. 18 milhões de brasileiros trocaram o candeeiro pela tomada.

O saneamento ficou décadas preso a outra lógica: contratos sem licitação entre prefeituras e estatais, sem metas ou punição pelo apagão geral no acesso a esgoto, apesar dos graves danos sociais. A concessão é uma aposta central do governo Raquel. Caso dê certo, garantirá a marca de governo das águas, que libertou Pernambuco do esgoto não tratado.

Não é a primeira tentativa. Em 2013, a PPP do esgoto, liderada por Eduardo Campos, fracassou. Agora o desenho é outro. A distribuição de água e a coleta de esgoto ficam sob a mesma responsabilidade, aumentando a eficiência da operação. Na PPP, obras que cabiam ao poder público travaram pela incapacidade de financiamento. Na concessão, parte das obras passou às concessionárias e uma Conta de Universalização reserva mais de R$2,1 bilhões da outorga para segurança hídrica e saneamento, além de R$1,8 bilhão para a Compesa.

O contrato é mais exigente. As metas valem para toda a área urbana, inclusive favelas, com municípios de todos os portes. Os indicadores seguem padrões da agência reguladora nacional e medem cobertura, atendimento e intermitência, com um programa contra o eterno rodízio. Além disso, a Tarifa Social alcança quase 600 mil residências, e o contrato prevê a ligação ao esgoto dentro de casa para as famílias mais vulneráveis.

O processo foi amplamente debatido: cinco audiências públicas, ajustes pelo Tribunal de Contas e leilão com ágios expressivos. Apesar dos gritos das forças do atraso, há um aprendizado evidente em relação ao fracasso do governo anterior. Agora é preciso garantir segurança jurídica e fiscalização adequada para a execução do contrato. Parecia impossível. Como a luz no sítio do meu avô.

