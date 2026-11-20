Escolher ministros é prerrogativa do presidente. Mas o câmbio, os juros e o bolso do brasileiro sentem o peso da espera.

Aliados de Lula trabalham com a expectativa de que o nome do futuro ministro da Segurança Pública seja anunciado na primeira quinzena de dezembro (Ricardo Stuckert/PR)

"Na hora que eu quiser, no dia que eu quiser e na data que eu quiser." Foi assim que Lula respondeu, nesta quinta-feira, à cobrança pelos nomes da equipe econômica do seu quarto mandato. Disse ainda que não tem pressa, porque nem pôde festejar a vitória.



Em toda formação de governo, é natural que os mais diversos interesses busquem emplacar nomes e aproveitem a ansiedade jornalística para tentar plantar balões de ensaio. Ou tentar queimar adversários. Formalmente, Lula tem razão. Escolher ministros é prerrogativa do presidente, e ninguém é nomeado ou deixa de ser pela imprensa ou por especulações de mercado. Mas há uma diferença entre a caneta e o relógio. A caneta é de Lula. O relógio é de todos nós.



Os números do dia mostram o tamanho da conta. Depois da fala, o dólar fechou em alta de 1,16%, a R$ 5,93, a maior cotação em mais de um ano. O Banco Central precisou vender US$ 1 bilhão das reservas em leilão à vista, um dia depois de ofertar outro bilhão com compromisso de recompra. Em novembro, a moeda acumula alta de cerca de 8%.

Antes do segundo turno, estava abaixo de R$ 5. E a confiança já era frágil: no dia seguinte à reeleição, a Bolsa caiu 13,88%, a maior queda desde março de 2020.



E o argumento da festa não para em pé. Lula não está montando um governo do zero. Ele é o governo. Não há transição. Mas deveria haver um rumo.



As incertezas não são fruto de especulação vazia ou má vontade, apesar da conhecida resistência de setores do mercado financeiro ao PT. O fato é que Lula alimentou sua imagem camaleônica ao longo da carreira. O governo Lula 3 não operou sob os mesmos conceitos do Lula 1 ou do Lula 2. É óbvio que isso gera incerteza e alimenta especulação.

E Lula lucra com ela, ao manipular as expectativas de poder em seu favor nas articulações políticas. Quem usufrui dos ganhos não pode se melindrar com os custos.



O problema não é só a demora. É a demora somada a sinais trocados. No início do mês, uma proposta de tabelamento de juros rachou o próprio governo e fez dólar e juros futuros dispararem. O Senado aprovou um arremedo de ajuste fiscal baseado no aumento da arrecadação para cobrir os gastos projetados para 2027, mas ninguém sabe como fica depois, enquanto as despesas obrigatórias seguem em ritmo de crescimento automático intenso. Uma regra fiscal vale conforme a credibilidade de quem a aplica. E não faltam razões para a credibilidade institucional do Brasil andar em baixa.



Tratar o problema como histeria de mercado é um erro. Dólar caro não acaba no banqueiro. Vira inflação no pão, no remédio, no combustível. Juros altos por mais tempo encarecem a dívida pública e travam o crédito de quem quer abrir um negócio ou trocar de carro. Cada dia de indefinição é um dia a mais em que empresas adiam investimentos e famílias pagam mais caro sem entender por quê.



Lula tem todo o direito de escolher seus ministros quando quiser. A questão é se o país pode se dar ao luxo de esperar. Quanto vale o capricho de ignorar a demanda por clareza rumo?

