Mendonça abriu mão do sigilo sobre as menções a ele no caso Master. Moraes, Toffoli e Nunes Marques ainda não. O encaminhamento do STF dirá se vivemos numa república ou num regime de privilégios.

Sessão no Supremo Tribunal Federal (STF) (Alejandro Zambrana/STF)

Conta-se que um moleiro prussiano, ameaçado de perder seu moinho para o rei Frederico II, respondeu sem medo: "Ainda há juízes em Berlim". A frase atravessou séculos porque resume uma ideia simples. Numa república, nem o mais poderoso está acima da lei. No Brasil de hoje, a pergunta é outra. Ainda há ministros no Supremo?

Às 0h53 da última sexta-feira, André Mendonça assinou um ofício pedindo ao presidente do STF, Edson Fachin, que retirasse o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre as menções a seu nome no celular de Daniel Vorcaro. Fachin atendeu no mesmo dia. O documento registra a organização de uma reunião com Vorcaro em março de 2025 e a suspeita de que o ministro teria recebido uma peça de roupa do banqueiro. Mendonça rebateu apresentando comprovantes de seu cartão de crédito para demonstrar que pagou do próprio bolso. A PF não encontrou conversas diretas entre os dois.

O gesto custou pouco. Boa parte desse conteúdo já era conhecida, e o relatório não traz nada que comprometa o ministro. Mendonça não é herói. Fez o mínimo. Mas o mínimo, hoje, é exceção. E é justamente esse contraste que Mendonça planeja gerar, elevando o constrangimento sobre seus colegas de corte.

Após uma condução, no mínimo, estranha do diretor geral Andrei Rodrigues, a PF entregou a Fachin dez relatórios, um para cada ministro mencionado. Seis foram arquivados imediatamente pelo presidente da corte. Quatro seguiram para a Procuradoria-Geral da República, que decidirá se pede investigação. Três continuam sob sigilo.

O primeiro é o de Alexandre de Moraes, que teve 52 mensagens trocadas diretamente com Vorcaro descritas pela PF em setembro, além de encontros e dois contratos do banqueiro com o escritório de sua esposa. O segundo, o de Dias Toffoli, primeiro relator do caso, que só se afastou da posição após ver revelada pela imprensa a informação de que foi sócio do grupo empresarial em cotas do resort Tayayá. O terceiro, o de Kassio Nunes Marques, articulador da chamada “turma do KN”, que teria vendido sentenças para beneficiar interesses econômicos do Master.

Há quem defenda o sigilo. Ele protege investigações e a reputação de quem pode ser inocente. É um argumento legítimo. Mas perde sentido quando o protegido é o próprio julgador, funcionário público a quem cabe não apenas a presunção de inocência, mas também o dever da reputação ilibada. Quando investigado e juiz sentam na mesma bancada, a única garantia que sobra ao cidadão é a transparência.

E o dilema é simples. Se os relatórios não trazem nada de grave, o que justifica o segredo? Se trazem, mais razão ainda para abri-los.

Há um enorme forno de pizza em pré aquecimento em Brasília. O modo como o Supremo vai tratar esse tema definirá a natureza do regime no país em que vivemos. Numa república, todos somos iguais diante da lei, inclusive quem a interpreta. Quando a toga vira escudo, o nome deixa de ser democracia.

