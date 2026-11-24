Enquanto Lula ataca a Faria Lima, o próprio Ministério da Fazenda registra piora nas expectativas. O que falta é clareza sobre o rumo do gasto

Para Lula, parte das críticas contra o governo federal são fruto de um movimento especulativo (© MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

Lula vive um paradoxo curioso. Na mesma semana em que o Senado aprovou, por 69 votos a 2, o pacote de ajuste fiscal enviado ao Congresso pelo governo, o presidente gastou boa parte do seu repertório atacando quem cobra ajustes. Durante viagem a Madri, disse que o mercado financeiro "quer que o povo pobre viva na miséria". Em Brasília, garantiu que "quem deseja o controle fiscal sou eu". No sábado, em live com André Janones, mirou o "bando de yuppies da Faria Lima".



O problema é que os números não assistem a lives. Nesta segunda (23), o Boletim Macrofiscal do próprio Ministério da Fazenda cortou a projeção de crescimento de 2027 de 2,3% para 1,8% e elevou a inflação esperada para este ano a 5,3%, acima do teto da meta. Não adianta xingar o mercado. Quem vê piora do cenário econômico é a própria equipe do governo.



O documento registra ainda que as expectativas de déficit para 2028 e 2029 pioraram ao longo de novembro e voltaram ao patamar de antes da eleição. A lua de mel da vitória durou pouco.



Expectativa não é capricho de operador. É o preço que o país paga, em juros, pela dúvida sobre o futuro. E a indecisão tem endereço. Segundo o Tesouro Nacional, as despesas obrigatórias sujeitas ao arcabouço fiscal devem crescer pelo menos 2,7% acima da inflação ao ano até 2036. É mais do que os 2,5% que a própria regra permite. A questão não é ideológica ou de boa vontade, mas de aritmética. Quando o gasto obrigatório cresce mais que o teto, a conta espreme todo o resto: investimento, custeio, a máquina que atende o cidadão. E mesmo assim, não fecha.



O custo de longo prazo tem número. Em estudo do Instituto Esfera, o economista Pedro Fernando Nery estimou que, caso mantidas as regras em vigor, o envelhecimento da população pode levar a carga tributária, atualmente em cerca de 34%, para 42,8% do PIB até 2050, um patamar acima do que Alemanha e Suécia cobram hoje. Seria o maior aumento de carga tributária do mundo. Sem reforma do gasto, alguém paga. E não será a Faria Lima, que sabe se proteger. Será quem trabalha, consome e empreende.



Justiça seja feita: a conta não é só do Planalto. A sociedade brasileira é viciada em vantagens especiais, impondo a todos os outros a conta de seus benefícios particulares, sempre muito importantes. Por isso mesmo, é preciso ter liderança política consistente no rumo oposto, de modo a enfrentar esse vício patrimonialista.



Lula, porém, opera em contradição performativa. Caso desejasse controle fiscal e responsabilidade com as contas, usaria seu capital político para combater os gastos injustos que sequestram o orçamento público e impõem custos aos mais pobres.



Xingar o mercado rende aplauso da própria bolha, mas piora as perspectivas econômicas. Pra derrubar os juros, é preciso dar clareza de rumo. O país já sabe que precisa de ajuste. Resta saber se o governo tem disposição de liderá-lo ou seguirá brigando com quem lembra da necessidade, satisfeito em apenas empurrar o problema com a barriga.

