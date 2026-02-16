Carnaval 2026: confira programação desta terça (17)
Último dia do Carnaval 2026 conta com programação recheada de atrações em Recife, Olinda, e no interior do Estado
Publicado: 16/02/2026 às 16:26
Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)
O último dia do Carnaval 2026 está repleto de atrações por todo o Estado de Pernambuco. Nesta terça (17), a folia movimenta Recife, Olinda, e várias cidades no interior. O Diario reuniu a programação nos polos carnavalescos, confira:
Olinda
POLO DO CARMO
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso
Cordel do Fogo Encantado
POLO RIO DOCE
• 16h30 – Thayzinha
• 18h30 – Zinho e Paulina
• 19h30 – George Silva
• 20h30 – Gilmar Leite
• 21h30 – Lorraine Azevedo
• 22h30 – Márcia Pequeno
• 23h30 – Nono Germano
POLO VARADOURO
• 16h – Viola Luz
• 17h – Maracatu Camaleão
• 18h – Cris Galvão
• 19h – Edilza Aires
• 20h – Bonsucesso Samba Clube
• 21h – Rodrigo Raposo
• 22h – Getúlio Cavalcanti
POLO PEIXINHOS
Afoxé Ará Odé (17h)
Ciranda do Amaro Branco (18h)
Serginho de Olinda (19h)
Clube da Lama (20h)
Coco da Liberdade (21h)
Coco dos Pretos (22h)
POLO ALAFIN OYÓ
Afoxé Ylê de Egbá (16h)
Orquestra do Carequinha (17h)
Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu (18h)
Afoxé Obá Iroko (19h)
Sexto Sereno (20h)
Banda Afro Abê Adú Lofé (21h)
Jefferson Santa Rosa (22h)
POLO GUADALUPE
Mestra Ana Lucia
João Marlevou
Etnia
Kelvis Duran
Afoxé Alafin Oyó
Café Preto
Recife
MARCO ZERO
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto (Maracatu Carneiro Manso, Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque Solto Estrela Dourada de Buenos Aires, Maracatu Leão de Ouro de Nazaré da Mata, Maracatu Leão do Norte de Glória do Goitá, Maracatu Piaba de Ouro, Maracatu Pantera Nova de Araçoiaba, Maracatu de Baque Solto Cambinda Nova, Maracatu Cambindinha, Maracatu Leão Formoso de Tracunhaém, Maracatu Rural Vencedor de Chã de Alegria)
19h - Nena Queiroga
20h30 - Geraldo Azevedo
22h- Elba Ramalho
0h - Alceu Valença
02h - Spok e Orquestrão
PRAÇA DO ARSENAL
Josildo Sá com Natasha Falcão e Juba
Isadora Melo
Martins
Pato Fu
Academia da Berlinda
PÁTIO DE SÃO PEDRO
Maestro Edson Rodrigues
Coco Raízes de Arcoverde
Afroito
Mombojó
Ave Sangria
POLO DO SAMBA
Bloco de Samba a Turma do Saberé
Mell Mocidade do Samba
Wellington do Pandeiro
Mesa de Samba Autoral
Helena Cristina
Sambar & Love
POLO GRAÇAS
Neris Rodrigues
Geraldo Maia
Henrique Albino com participação de Surama Ramos
Bruna Alimonda
Juliana Linhares
POLO QG DO FREVO
Maestro Spok com participação de Ylana Queiroga
Cia de Dança Estrelando no Passo
César Michiles e Orquestra Transversal com Jota Michiles
Cia de Dança Trapiá
Maestro Fábio César - Orquestra Raízes Pernambucanas
Saltos Cia de Dança
Orquestra do Maestro Oséas
Lúden Cia de Dança
Maestro Forró e OPBH
Grupo Fuzuê de Dança
POLO ALTO JOSÉ DO PINHO
17h - Coco das Estrelas
18h - Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã
19h10 - Islan
20h40 - Zeh Rocha
22h10 - Bonsucesso Samba Clube
23h40 - Tagore
POLO BOMBA DO HEMETÉRIO
17h - Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole
18h - Aliados CP
19h10 - Robby
20h40 - Zé Brown
22h10 - Nono Germano
23h40 - André Rio
POLO BRASÍLIA
15h - Recife Matriz de Cultura Popular
17h - Banda Coruja e Seus Tangarás (part. Balé Deveras)
18h - Elly Carper
19h10 - Michelle Monteiro
20h40 - Turma do Braz
22h10 - Almir Rouche
23h40 Forró Vumbora
POLO CAMPO GRANDE
18h - Batucada Atômica
19h10 - Victor Leão
20h40 - Forró Vumbora
22h10 - Carla Alves
23h40 - Manoel Netto
POLO CASA AMARELA
17h - Mano de Baé
18h - Chorinho no Mangue
19h10 - Platônicca
20h40 - Tayara Andreza
22h10 - Nando Cordel
23h40 - Luca de Melo
POLO CORDEIRO
17h - Grupo Cultural Afoxé Axé Sabá
18h - Lara Couto
19h10 - Fabiana Pimentinha
20h40 - Banda Fim de Feira
22h10 - Beto Hortis
23h40 - César Michiles e Transversal Frevo Orquestra
POLO JARDIM SÃO PAULO
17h - Ciranda Terno da Mata
18h - Banda Vambora
19h10 - André Rio
20h40 - Mônica Feijó
22h10 - Fafá de Belém
23h40 - Banda Q Brega
POLO LAGOA DO ARAÇÁ
17h - As Netas de Selma
18h - Cristina Amaral
19h10 - Tonfil
20h40 - Janete Saiu para Beber
22h10 - Sassarico
23h40 - Sem Razão
POLO LINHA DO TIRO
18h - Caboclo Mestiço;19h10 - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
20h40 - João Lacerda
22h10 - Marron Brasileiro
23h40 - Tuca Barros
POLO POÇO DA PANELA
17h - Mestre Galo Preto
18h - Mangroov
19h10 - Mestre Ambrósio
20h40 - Deb Lima
22h10 - Josyara
23h40 - Céu
POLO DA VÁRZEA
15h - Recife Matriz de Cultura Popular
17h - O Povo Quer Sambar
18h - Riáh
19h10 - Barbarize
20h40 - Uana
22h10 - Lula Queiroga
23h40 - Lenine
POLO MERCADO DA BOA VISTA
13h30 - Betto do Bandolim
15h - Kelly Rosa
16h30 - Grupo Pernambucaneando
PÁTIO DE SANTA CRUZ
15h - Encontro de caboclinhos e índios
Triunfo (Palco Pernambuco Meu País)
Caretas de Triunfo - Treca Alto Astral
Clube Central Isaias Lima
Agremiação Boi Arcoverde
Maracatu Batuque do Sertão
Os Caboclinhos da Jurema
Bezerros (Palco Pernambuco Meu País)
Os Papangus de Bezerros - Grupo de Dança Folcpopular
Orquestra de Frevo Zezé Corrêa
Urso do Bairro Novo de Ribeirão
Maracatu de Baque Solto Pavão Misterioso