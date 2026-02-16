Pernambucanos celebram "Galo na Neve" no Canadá para não deixar carnaval passar em branco

"Galo na Neve" existe desde 2014 e homenageia carnaval pernambucano em todo sábado de carnaval

O bloco existe desde 2014 e homenageia o Galo da Madrugada em todo sábado de carnaval (Wallace Nattan/Reprodução)

Um grupo de pernambucanos divertiu a internet com uma ideia inusitada. Em pleno inverno canadense, eles organizaram uma a própria edição do Galo da Madrugada em meio à neve.

A celebração aconteceu em Québec, província francesa do Canadá, que atinge -18°C nesta época do ano. Nas imagens que viralizaram na internet, é possível observar que o grupo organizou um estandarte, um pequeno trio elétrico e desfilou ao som de muito frevo e de ícones da música pernambucana, como Reginaldo Rossi e Alceu Valença.

"Meu Deus, que coisa linda ver esse mundaréu frio, branco e sem incomodar ninguém, porque aqui não tem residência nenhuma, é um local bem afastado. Deixa a gente aproveitar", brinca o influenciador Wallace Nattan, que publicou um vídeo da movimentação.

Nas redes sociais, a página Galo na Neve, já conta com mais de 8 mil seguidores. O bloco existe desde 2014 e homenageia o Galo da Madrugada em todo sábado de carnaval.