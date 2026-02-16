Carnaval de Aliança celebra identidade cultural da Mata Norte com Encontro de Maracatus

Carnaval de Aliança, na Zona da Mata Norte, recebe Encontro de Maracatus e cortejos para celebrar identidade local

Encontro de Maracatus de Aliança celebrou cultura da Mata Norte (Divulgação)

O Carnaval de Aliança, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, tem se consolidado como um dos principais polos de difusão cultural do estado no período momesco. Localizada a cerca de 70 quilômetros do Recife, a cidade recebe cortejos e maracatus que celebram a identidade cultural local e fortalecem vínculos comunitários na região.

No último domingo (16), o Pátio da Cultura recebeu no tradicional Encontro dos Maracatus, reunindo a Orquestra Zezé Correia e o Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, dois importantes patrimônios culturais do município. Além desses dois, outros vinte e dois grupos de maracatus rurais se apresentaram. Turistas e população local também realizaram visita às sedes dos maracatus no Sítio Chã de Camará e Upatininga, onde acontece a tradicional chegada dos grupos que se preparam para os cortejos.

O Encontro dos Maracatus também contou com a apresentação de Maciel Salu, filho de Mestre Salustiano, aliancense expoente da rabeca pernambucana, falecido em 2008. Foi a primeira vez que Maciel subiu nos palcos da terra natal de seu pai, em um momento de grande emoção para artista e público.

Sobre o Encontro de Maracatus

O Encontro de Maracatus do Carnaval de Aliança é dedicado ao Maracatu Rural, também conhecido como Maracatu de Baque Solto, uma das expressões mais emblemáticas da cultura popular da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Diferente do maracatu-nação (baque virado), o baque solto tem forte ligação com o universo canavieiro, com as comunidades rurais e com as brincadeiras tradicionais do interior.

O Encontro é realizado pela Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, entidade que articula, representa e fortalece os grupos dessa tradição em todo o estado. A iniciativa garante organização, preservação dos rituais e valorização dos mestres e brincantes.

No palco e nas ruas, o público presencia a força dos caboclos de lança, com suas golas bordadas, lanças ornamentadas e uma estética que é ao mesmo tempo guerreira, sagrada e espetacular. O ritmo é marcado por trombone, caixa, bombo, mineiro e a poesia dos mestres, que improvisam versos cheios de crítica social, humor e sabedoria popular.

Configura a programação do polo principal do carnaval de Aliança desta segunda-feira (15) e da próxima terça-feira (16):

Segunda-feira – 16/02

10:00 – Bloco do Povo com André Marreta

12:00 – Cintia Barros

19:00 – Bloco O Sambaço

22:00 – Os Talhas

00:00 – Andrielly



Terça-feira – 17/02



10:00 – Encontro dos Maracatus na sede da Associação dos Maracatus de Pernambuco

17:00 – MC Tróia

19:00 – Thayk

21:00 – Carina Lins

