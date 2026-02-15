Super-heróis e vilões percorrem ladeiras com o Enquanto isso na Sala da Justiça

HomemAranha faz sua performance no Enquanto Isso na Sala da Justiça (MARINA TORRES/DP FOTO)

As ladeiras de Olinda foram tomadas por super-heróis, vilões e personagens da cultura pop neste domingo (11), durante mais uma edição do tradicional Enquanto Isso na Sala de Justiça. Com concentração no Alto da Sé, o desfile reuniu crianças e adultos fantasiados, deixando as ruas históricas da cidade em com cara de cenário inspirado no universo das histórias em quadrinhos e do cinema.

Criado em 1995 por um grupo de amigos moradores do Sítio Histórico, o bloco começou como uma reunião entre cerca de 20 pessoas e, ao longo dos anos, se tornou uma das atrações mais aguardadas do carnaval olindense. Atualmente, milhares de foliões participam da festa.

Entre os momentos mais aguardados do desfile está a tradicional apresentação do Homem-Aranha, que realiza performances na caixa d’água de Olinda, com cerca de 19 metros de altura, cena que já se tornou uma das atrações do bloco.

A diversidade de personagens e o capricho nas produções chamaram a atenção de quem acompanhou o cortejo. O militar Alberto Coutinho e a esposa, a decoradora e cosplayer profissional Alcimar Ribeiro, apostaram nos figurinos do Coringa e da Arlequina, atraindo principalmente o público infantil.

Segundo Alcimar, o casal passou a frequentar o Carnaval fantasiado após a pandemia e se dedica à confecção de cada detalhe das roupas. “Começamos a vir para o carnaval fantasiados depois da pandemia. A Arlequina é uma vilã, mas que as crianças amam. Eu tento levar o melhor da Arlequina para as crianças. É gratificante e muito emocionante quando pedem para tirar foto com a gente. As crianças, elas não mentem, elas são sinceras. Então, assim, quando você parece realmente com o personagem, elas amam, de coração”, afirma, destacando que produz os figurinos junto com o marido.

Foliões acompanharam a tradicional descida do Homem Aranha no desfila do Enquanto Isso na Sala de Justiça (crédito: MARINA TORRES/DP FOTO)

A proposta do bloco incentiva versões autorais e irreverentes dos personagens, estimulando a criatividade dos foliões.

O analista de faturamento Victor Andrade, de 26 anos, participou da festa ao lado de amigos e familiares com fantasias inspiradas na série Power Rangers. Segundo ele, a preparação começou meses antes do carnaval. “Desde a primeira ideia, desde que a gente pensou na fantasia, em setembro do ano passado, a gente não para de imaginar como seria hoje. A ideia surgiu porque uma das amigas tem uma moto vermelha que parece um robô. A gente se prepara faz tempo e compramos as roupas que vieram da China. Elas não são quentes como parecem”, destaca.

Quem também marcou presença foi o paulista Júlio César Dias, de 39 anos, fantasiado de Surfista Prateado. Frequentador do carnaval de Olinda há cinco anos, ele contou que escolheu o personagem para chamar a atenção do público.

“No ano passado eu queria ter vindo para esse bloco e acabei perdendo. E aí eu via o pessoal vestido de super-herói depois do bloco e pensei em vir de surfista-prateado porque eu achei que ia ser algo que chama a atenção. Mas estou adorando a experiência. Gosto muito do carnaval daqui porque tem tradição e a energia daqui é animada”, afirma.

Outra fantasia que chamou olhares foi a da moradora de Paulista Angelina Jolie Araújo, que interpreta a vilã Malévola com um figurino detalhado, composto por veludo, penas e estrutura metálica que forma asas móveis.

“Para encarnar a Malévola e ficar séria eu tive que assistir bastante filme dela. Também pegar os três jeitos dela. Eu faço a personagem para o público e se ele gosta é uma prova de que está bom. Eu mesma faço a fantasia e esta que estou usando durou três dias de confecção. Leva veludo, pena, ferro e cabo de aço”, explica.