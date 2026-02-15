Carnaval no Rio: veja datas, horários e ordem dos desfiles na Sapucaí

Escolas do Grupo Especial desfilam a partir deste domingo (15/2); com 12 agremiações e impacto de R$ 5,9 bilhões na economia, a Sapucaí recebe a elite do samba até terça-feira (17)

O Desfile Especial do Rio de Janeiro tem início neste domingo (15/2). Sambistas, alegorias, fantasias e cores marcam o evento na Marquês de Sapucaí. Serão três dias de desfile das escolas de samba, com a estimativa da presença de 500 mil pessoas ao longo de todos os dias. A transmissão oficial será ao vivo pela TV Globo.

Durante as noites de pura folia, 12 escolas de samba se apresentam em busca do título de “maior espetáculo da Terra”. Além da grandiosidade cultural, o evento tem peso econômico, pois movimenta cerca de R$ 5,9 bilhões na capital carioca, impulsionando turismo, serviços e milhares de empregos temporários.

O desfile começa às 21h45, com cada escola tendo entre 70 a 80 minutos para atravessar a Sapucaí aos olhos do jurados que avaliam samba-enredo, bateria, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira.

O sistema carnavalesco funciona como o “futebol” para os familiarizados com o esporte. Há também categorias: o Desfile Especial, considerado a elite, é como a Série A; a Série Ouro é como a Série B. As duas categorias contam com muita representatividade.

A última colocada do Grupo Especial é rebaixada para a Série Ouro e a campeã da Série Ouro sobe para o Grupo Especial no ano seguinte. A ordem das apresentações é definida por sorteio, realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). Confira abaixo a programação e os horários.

Programação dos desfiles:

Domingo (15/2):

Acadêmicos de Niterói - 21h45

Imperatriz Leopoldinense - entre 23h20 e 23h30

Portela - entre 0h55 e 1h15

Estação Primeira de Mangueira - entre 2h30 e 3h



Segunda-feira (16/2):

Mocidade Independente de Padre Miguel - 21h45

Beija-Flor de Nilópolis - entre 23h20 e 23h30

Unidos do Viradouro - entre 0h55 e 1h15

Unidos da Tijuca - entre 2h30 e 3h



Terça-feira (17/2):

Paraíso do Tuiuti - 21h45

Unidos de Vila Isabel - entre 23h20 e 23h30

Acadêmicos do Grande Rio - entre 0h55 e 1h15

Acadêmicos do Salgueiro - entre 2h30 e 3h

BEIJA-FLOR

Beija-Flor de Nilópolis, atual campeã, volta em 2026 defendendo o título com o enredo “Bembé”, uma celebração ancestral do candomblé realizada há mais de 130 anos em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. O desfile vai retratar essa tradição como símbolo de resistência, fé e identidade afro-brasileira. Destacando os atabaques a força das comunidades de candomblé e a ocupação das ruas como espaço legítimo de celebração

O encerramento oficial é marcado pelo Desfile das Campeãs, momento em que as seis melhores colocadas retornam à Sapucaí para celebrar o espetáculo que movimenta cultura, turismo e bilhões na economia do Rio de Janeiro, consolidando o Carnaval como uma das maiores manifestações culturais do país.