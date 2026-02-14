Frevo pernambucano embala desfile do bloco Vassourinhas

Neste sábado (14), entre a Via S2 e o Setor Carnavalesco Sul, orquestras de metais e fantasias infantis embalaram o cortejo

Público no desfile do bloco Vassourinhas neste sábado (14) (Beatriz Mascarenhas/CB/D.A. Press)

Frevo, sombrinhas coloridas e orquestras que mantêm viva a tradição carnavalesca. O Bloco Vassourinhas de Brasília desfilou neste sábado (14/2), na Via S2, ao lado do SESI Lab, reafirmando a força da cultura nordestina no carnaval de Brasília. Fundado em 1967, o bloco é inspirado nos históricos Vassourinhas de Recife, Olinda e Rio de Janeiro. Com orquestras de metais e passistas, o cortejo seguiu até o Setor Carnavalesco Sul, reunindo famílias, foliões e admiradores do frevo ao som da Orquestra Popular Marafreboi e do coletivo Vivendo & Batucando.

A segurança e o clima familiar foram determinantes para atrair pais em busca de um espaço para “gastar a energia” dos pequenos foliões. O servidor público Fernando Sabben, 40 anos, morador da Asa Sul, levou os filhos Joaquim Menezes e Catarina Menezes. A família participou pela segunda vez. “Nós moramos na W3 Sul e vimos o Vassourinhas passando por lá. Foi assim que conhecemos a festa”, conta. Mesmo sem espada de brinquedo e tapa-olho, Joaquim não economizava na animação. "Eu que pedi à minha mãe para vir com essa fantasia", diz o menino, orgulhoso da escolha.

Já os amigos Murilo Lorencio, 36, e Leorne Mendes, 33, transformaram a ida ao bloco em tradição anual. Ao lado dos filhos Miguel Mendes, 5, e Olívia Lorencio, 3, estiveram no cortejo pela terceira vez. Fantasiado de Sonic, inspirado nos filmes e videogames do personagem, Miguel corria entre os passistas enquanto os pais acompanhavam o frevo. “Frequentamos o Vassourinhas desde que nos mudamos para Brasília a trabalho. As crianças adoram, por isso sempre voltamos”, explica Lorencio.

Além da programação musical, o bloco mantém ações de conscientização social e ambiental. A Ala dos Garis, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana, participou do desfile reforçando a importância da preservação dos espaços públicos, ampliando a proposta de um Carnaval popular e comprometido com a cidade.

CB Folia

Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.

O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.

A votação é democrática e ocorre exclusivamente pelo site oficial.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense