O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, disse considerar "inadequado" indicar nomes ao presidente da República para ocupar vagas na Corte. Segundo ele, a prática contraria o princípio republicano da separação dos Poderes.

"Considero inadequado que o Presidente do Supremo Tribunal Federal indique nomes ao Presidente da República para integrar a Suprema Corte, por entender que tal prática contraria um princípio republicano basilar consagrado na Constituição: a separação dos Poderes", afirmou Fachin à Folha de S. Paulo. A declaração foi confirmada pelo Estadão.

A declaração ocorre em meio às articulações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir quem indicará ao STF.

No último sábado, 21, Lula e Alcolumbre jantaram no Palácio da Alvorada com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e os ministros do STF Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes. O encontro terminou sem definição sobre o escolhido.

A Coluna do Estadão mostrou que, nos bastidores, a avaliação de alguns dos presentes foi a de que "Lula está empoderado" e não abrirá mão de escolher um nome de sua preferência.

"Na mesma linha, entendo que cabe ao Senado Federal apreciar a indicação presidencial, aferindo, mediante sabatina, o preenchimento dos requisitos constitucionais, notadamente o saber jurídico e a reputação ilibada, para deliberar sobre a aprovação do nome indicado", afirmou Fachin.

Neste momento, Lula sinalizou a aliados que pretende indicar uma mulher ao STF. Já Alcolumbre continua trabalhando pela indicação do ex-senador Rodrigo Pacheco, que atualmente ocupa uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). Cientes de que não têm como fazer campanha contra a indicação de uma mulher para o STF, os defensores do nome de Pacheco têm argumentado que o calendário legislativo de fim de ano é curto.

Lula tentou indicar o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para ocupar a vaga que permanece aberta. Em abril, o Senado, em um episódio sem precedentes na história da República brasileira, rejeitou o nome. No próximo ano, o Congresso terá uma composição ainda mais à direita. Apenas o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, terá 29 das 81 cadeiras do Senado.

A projeção é que Lula ainda tenha outras três indicações a fazer para o STF até o fim de seu segundo mandato.

fonte: Estadão Conteudo

