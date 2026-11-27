A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favoravelmente à continuidade da investigação. Segundo Fachin, ainda existem linhas de apuração pendentes que justificam a extensão do prazo. Ao final dos 60 dias, a PF deverá devolver os autos ao STF acompanhados de um relatório sobre as diligências realizadas.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, prorrogou por mais 60 dias o prazo para a Polícia Federal (PF) concluir a investigação sobre o financiamento do filme Dark Horse , cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão foi assinada na quinta-feira (26) e atende parcialmente a um pedido da PF, que havia solicitado 90 dias adicionais para finalizar as diligências.

O inquérito é relatado pelo ministro André Mendonça e investiga suspeitas relacionadas à movimentação de recursos destinados à produção de Dark Horse. Entre os investigados estão o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o deputado federal Mário Frias (PL-SP).

Repasse de R$ 61 milhões

Uma das principais linhas da investigação envolve o financiamento atribuído ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master. Segundo a apuração, Flávio Bolsonaro teria procurado Vorcaro para obter recursos para a produção do filme.

A PF investiga um acordo para o repasse de US$ 24 milhões, dos quais cerca de R$ 61 milhões teriam sido efetivamente transferidos até maio de 2025 para um fundo nos Estados Unidos. Os investigadores apuram, entre outras possibilidades, se parte dos recursos teria sido desviada para despesas relacionadas a Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro nega irregularidades e afirma que se tratava de um patrocínio privado para a produção cinematográfica. A inclusão do senador como investigado foi determinada por Mendonça em julho, após pedido da PF e manifestação favorável da PGR.

Outra frente de investigação

O caso Dark Horse também aparece em uma investigação conduzida pelo ministro Flávio Dino, relacionada à suspeita de utilização de recursos provenientes de emendas parlamentares na produção do filme.

Em setembro, Dino autorizou a Operação Make Up, da PF, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra investigados, entre eles Mário Frias. Segundo o STF, a investigação apura suspeitas de desvio de recursos de emendas destinados a entidades ligadas à produção cultural e que teriam sido posteriormente utilizados, entre outras finalidades, no financiamento de Dark Horse.

As duas apurações têm focos distintos, embora estejam relacionadas ao mesmo filme. A investigação relatada por Mendonça concentra-se principalmente nos recursos atribuídos a Vorcaro, enquanto a apuração sob Dino trata da possível utilização irregular de recursos de emendas parlamentares.

Com a nova decisão de Fachin, a PF terá mais 60 dias para concluir as diligências. Depois disso, o material deverá retornar ao STF para avaliação dos próximos passos da investigação.