As defesas de Victor Lima Sedlmaier e de Rodrigo Avelar Campos pediram que eles fossem soltos pois não representariam mais risco de fuga, interferência nas investigações ou de continuarem praticando eventuais crimes. A Procuradoria-Geral da República foi contrária à revogação da prisão nos dois casos.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , Edson Fachin, negou nesta quinta-feira, 26, o pedido de revogação da prisão preventiva de dois homens apontados como integrantes do grupo hacker "Os Meninos", que prestava serviços para o banqueiro Daniel Vorcaro.

"A prisão preventiva autorizada nos autos segue adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, devendo ser mantida", decidiu Fachin.

Sedlmaier foi detido em 16 de maio, três dias após ter a prisão decretada, ao desembarcar em aeroporto em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi deportado e preso pelas autoridades brasileiras.

A Polícia Federal chegou até ele e Campos a partir das provas colhidas com Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, que cometeu suicídio na carceragem da PF.

De acordo com a investigação, Mourão encomendava os serviços de ataques virtuais por meio de David Henrique Alves, que seria o líder do grupo de hackers. Sedlmaier e Campos atuariam sob o comando dele. Mourão pagava R$ 35 mil mensais pelo serviço a uma empresa de informática de David.

Em depoimento à PF, Sedlmaier declarou ser estudante de ciência da computação e que, desde julho de 2024, prestava serviços a David. Ele afirmou que recebia R$ 2 mil mensais, além de bônus, e que sabia que David trabalhava para Mourão "por questões do Daniel".

Ainda conforme as investigações, Victor teria ajudado David a ocultar provas da atuação do grupo no dia da deflagração da terceira fase da Compliance Zero, que prendeu o Sicário no início de março.