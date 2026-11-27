O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (27) a suspensão imediata da tramitação de 14 emendas apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Orçamento de 2027. As propostas somam cerca de R$ 79,3 milhões.

Além de suspender as emendas, Dino deu cinco dias para o Senado Federal explicar em que condições Flávio Bolsonaro está exercendo o mandato enquanto permanece nos Estados Unidos. O ministro também pediu informações sobre as circunstâncias da saída do senador do Brasil e quer saber se houve autorização da Casa Legislativa ou se ele está no exterior em missão oficial.

Flávio deixou o Brasil no fim de outubro, depois de ser derrotado no segundo turno da eleição presidencial para o presidente Lula. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a entrega dos passaportes e proibido o senador de deixar o país.

Segundo informações apresentadas ao STF, as 14 emendas foram registradas entre 6 e 23 de novembro, quando Flávio já estava nos Estados Unidos. O senador apresentou sua cota integral de emendas individuais para o Orçamento de 2027, com recursos destinados principalmente a ações de saúde, segurança pública e às Forças Armadas.

Registros das emendas

Dino também determinou que o Senado apresente os comprovantes de entrega das emendas e os registros de elaboração e envio das propostas no sistema utilizado pelo Congresso.

A Casa deverá informar, entre outros dados, quem acessou o sistema, as datas e horários de utilização, além dos endereços de IP e informações de geolocalização referentes ao período em que as emendas foram apresentadas. Flávio Bolsonaro também terá cinco dias para se manifestar sobre o caso.

Na decisão, Dino afirmou que a permanência do senador fora do país pode ser incompatível com o exercício regular do mandato. O ministro apontou ainda que, caso seja confirmado que Flávio deixou o Brasil com o objetivo de evitar o cumprimento de uma ordem judicial do STF, a conduta poderá configurar quebra de decoro parlamentar.

"Consoante os elementos trazidos aos autos, o Senador evadiu-se e encontra-se fora do país para deliberadamente se furtar ao cumprimento de ordem judicial emanada deste STF", escreveu Dino.

Precedente no STF

O ministro citou uma decisão tomada pelo STF em dezembro de 2025, quando foram suspensas emendas apresentadas pelos então deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), que também haviam deixado o Brasil.

Naquele caso, Dino considerou incompatível com o exercício do mandato a atuação parlamentar permanente a partir do exterior em circunstâncias relacionadas ao descumprimento de decisões judiciais. A decisão foi posteriormente confirmada pelo plenário do Supremo.

A situação de Flávio, porém, tem uma diferença relevante: o senador permanece formalmente no exercício do mandato. O precedente, portanto, não implica automaticamente a suspensão de suas emendas, mas foi usado por Dino como referência para analisar a situação atual.

Senado defende manutenção do salário

Em outra ação que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal, a Advocacia do Senado defendeu a manutenção do salário e das verbas de gabinete de Flávio Bolsonaro.

Segundo a manifestação, as regras internas permitem que o senador participe das atividades legislativas a distância. O Senado afirmou que os registros oficiais indicam a presença de Flávio em todas as sessões deliberativas ordinárias realizadas desde 27 de outubro, em formato semipresencial, além da participação em 12 votações nominais.

Para a Advocacia do Senado, a ausência física do país, por si só, não caracteriza abandono do mandato nem justifica a suspensão ou redução do subsídio parlamentar.

O entendimento será analisado em paralelo às informações que o Senado deverá prestar ao STF no prazo determinado por Dino.