Flávio foi denunciado ao STF pela PGR no caso que trata da postagem feita pelo parlamentar em janeiro deste ano, quando relacionou Lula a Maduro e diversos crimes, como tráfico internacional de drogas

Após o cumprimento do prazo, Moraes poderá determinar a atuação da Defensoria Pública se o senador não constituir um advogado particular (Mauro Pimentel/AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (23) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja citado por edital para apresentar defesa sobre a acusação de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na semana passada, Flávio foi denunciado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no caso que trata da postagem feita pelo parlamentar na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos.

Na publicação, o senador escreveu “Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".

De acordo com a acusação, o senador relacionou o nome do presidente aos crimes citados na postagem.

Na decisão, Moraes relembrou que o senador foi obrigado a entregar os passaportes, mas fugiu para os Estados Unidos após o resultado das eleições presidenciais. Dessa forma, segundo o ministro, Flávio deve ser citado por edital, que será publicado na internet, e entregar sua defesa no prazo de 15 dias.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é válida a citação por edital nas ocasiões em que o réu permanece em local incerto e não sabido, inclusive no exterior, com evidente propósito de frustrar a aplicação da lei penal”, afirmou o ministro.

Após o cumprimento do prazo, Moraes poderá determinar a atuação da Defensoria Pública se o senador não constituir um advogado particular.