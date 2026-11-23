Moraes determina citação de Flávio Bolsonaro sobre calúnia contra Lula
Flávio foi denunciado ao STF pela PGR no caso que trata da postagem feita pelo parlamentar em janeiro deste ano, quando relacionou Lula a Maduro e diversos crimes, como tráfico internacional de drogas
Publicado: 23/11/2026 às 16:30
Após o cumprimento do prazo, Moraes poderá determinar a atuação da Defensoria Pública se o senador não constituir um advogado particular (Mauro Pimentel/AFP)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (23) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) seja citado por edital para apresentar defesa sobre a acusação de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na semana passada, Flávio foi denunciado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no caso que trata da postagem feita pelo parlamentar na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos.
Na publicação, o senador escreveu “Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".
De acordo com a acusação, o senador relacionou o nome do presidente aos crimes citados na postagem.
Na decisão, Moraes relembrou que o senador foi obrigado a entregar os passaportes, mas fugiu para os Estados Unidos após o resultado das eleições presidenciais. Dessa forma, segundo o ministro, Flávio deve ser citado por edital, que será publicado na internet, e entregar sua defesa no prazo de 15 dias.
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é válida a citação por edital nas ocasiões em que o réu permanece em local incerto e não sabido, inclusive no exterior, com evidente propósito de frustrar a aplicação da lei penal”, afirmou o ministro.
Após o cumprimento do prazo, Moraes poderá determinar a atuação da Defensoria Pública se o senador não constituir um advogado particular.