A senadora eleita pelo DF e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (27), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado em Brasília desde a semana passada, conseguiu evacuar e teve a sonda nasogástrica retirada. A informação foi publicada por Michelle nas redes sociais.
"Dia abençoado! Ontem, foi retirada a sonda nasogástrica. Hoje, ele já conseguiu evacuar, tomou banho, fez a própria barba e fará as sessões de fisioterapia", escreveu em um story.
Segundo Michelle, Bolsonaro também iniciou uma dieta líquida por via oral. Na quinta-feira (26), ele recebeu gelatina e, nesta sexta, deve tomar "um caldinho".
O ex-presidente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília. Ele foi hospitalizado após apresentar fortes dores abdominais e foi diagnosticado com abdome agudo obstrutivo, quadro provocado pela interrupção parcial ou total da passagem de conteúdo pelo intestino.
Tratamento
Durante a internação, Bolsonaro também apresentou um quadro de pneumonia. Segundo a equipe médica, a infecção pulmonar já foi tratada.
Na quinta-feira (26), o cardiologista Brasil Caiado informou que Bolsonaro deixou o quarto para realizar as primeiras sessões de fisioterapia. O procedimento faz parte do processo de recuperação após o período de internação.
A retirada da sonda e o início da alimentação por via oral representam novas etapas do tratamento, mas a equipe médica ainda não informou uma previsão de alta hospitalar.
Michelle estava em Israel quando Bolsonaro foi internado e retornou ao Brasil no dia seguinte. Desde então, acompanha o marido no hospital.
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