O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com situação médica estável e sem previsão de alta. A informação é do boletim médico divulgado nesta quarta-feira (25) pelo hospital DF Star.
"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia", disse o boletim.
Ainda de acordo com o texto, o Bolsonaro "encontra-se estável clinicamente, seguindo tratamento clínico, jejum oral, fisioterapia e antibioticoterapia". "Segue sem previsão de alta hospitalar", conclui.
O ex-presidente foi internado na última sexta-feira, dia 20. Bolsonaro apresentou um quadro de pneumonia broncoaspirativa bilateral, identificada no domingo (22).