O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com situação médica estável e sem previsão de alta. A informação é do boletim médico divulgado nesta quarta-feira (25) pelo hospital DF Star.

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia", disse o boletim.