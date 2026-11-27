Ana Elisa foi indicada pela vereadora Tainá de Paula (PT). Eleita para seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados , a petista recebeu 524.219 votos nas eleições de 2026 e foi a segunda candidata mais votada de Minas Gerais para o cargo.

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG), de 21 anos, recebeu a Medalha Chiquinha Gonzaga da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (27). A homenagem ocorreu um dia após a entrega da mesma honraria à deputada estadual eleita de São Paulo Eduarda Campopiano (PL), cuja indicação provocou críticas de entidades e lideranças políticas.

Criada pela Câmara do Rio em 1999, a Medalha Chiquinha Gonzaga é destinada a mulheres que tenham se destacado em causas democráticas e sociais no Rio de Janeiro ou no país. A honraria leva o nome da compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga, considerada uma das figuras pioneiras da música popular brasileira.

Polêmica com Campopiano

A homenagem a Ana Elisa ocorreu em meio à repercussão da entrega da medalha a Eduarda Campopiano, vereadora de Praia Grande (SP) e deputada estadual eleita. Ela recebeu a honraria na terça-feira (24), em cerimônia que estava inicialmente prevista para 3 de dezembro, mas foi antecipada.

A concessão da medalha provocou críticas porque Campopiano já fez declarações públicas sobre questões relacionadas aos direitos das mulheres que foram consideradas incompatíveis com o propósito da honraria por adversários políticos e entidades. Em uma delas, chegou a afirmar que "feminicídios não existem".

Após a repercussão, Campopiano ironizou as tentativas de impedir a homenagem. "Se organizem melhor na próxima. Se organizem como nós fizemos. Esse espaço é nosso", afirmou.

A indicação de Campopiano foi feita pelos vereadores Fernando Armelau (PL), Alana Passos (PL), Marcos Dias (Podemos) e Leniel Borel (PP). Os autores da proposta justificaram a homenagem pela votação obtida pela parlamentar nas eleições de 2026, quando recebeu quase 2 milhões de votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo.

A Medalha Chiquinha Gonzaga foi criada para reconhecer mulheres cuja atuação tenha relevância em causas democráticas e sociais. A escolha de Campopiano gerou questionamentos justamente sobre a compatibilidade entre esse objetivo e declarações atribuídas à deputada eleita.

Já Ana Elisa chega à Câmara dos Deputados aos 21 anos para exercer seu primeiro mandato. A parlamentar foi eleita em Minas Gerais com mais de 524 mil votos.