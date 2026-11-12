Medalha Chiquinha Gonzaga para Eduarda Campopiano gera protestos

Câmara do Rio Concede medalha Chiquinha Gonzaga a deputada estadual e gera revolta e ações entre políticos de oposição

Proposta de homenagear Campopiano foi apresentada em conjunto pelos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, do PL, e Leniel Borel, do PP (Reprodução/ Redes sociais)

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, nesta terça-feira (10), um pedido para conceder a Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual de São Paulo Maria Eduarda Campopiano (PL).

A medalha é uma honraria oficial criada em 1999 para homenagear personalidades femininas que tenham se destacado em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais.

A proposta de homenagear Campopiano foi apresentada em conjunto pelos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, do PL, e Leniel Borel, do PP.

A premiação gerou forte reação de parlamentares de oposição e movimentos sociais. A vereadora Joyce Trindade (PSD-RJ), que votou contra a homenagem, classificou a decisão como um “absurdo” e criou um abaixo-assinado para pedir a revogação.

"Precisamos barrar esse absurdo. Assine agora o nosso abaixo-assinado para revogar a medalha Chiquinha Gonzaga para a deputada Eduarda Campopiano. Vereadores do PL querem entregar essa medalha para uma deputada que declara que feminicídio não existe, que fala que homem deve ser agressivo e que é contra o direito das mulheres. Um absurdo com o nome de Chiquinha Gonzaga, que foi contra o machismo e abriu o caminho para o direito das mulheres", escreveu a vereadora.

Trindade afirmou também que vai apresentar uma proposta para conceder a medalha a Dilva Barbosa, empregada doméstica de 40 anos que tentou defender dona Célia, de 81 anos, agredida pelo lutador de jiu jitsu Lucas Portela em um prédio na Tijuca.

O vereador Rick Azevedo (PSOL-RJ) também criticou a entrega da medalha e afirmou que a ação é um desrespeito à memória de Chiquinha Gonzaga. “É um desrespeito uma mulher que rompeu barreiras e fez da vida uma luta por liberdade, homenagear alguém que se apresenta como ‘a maior inimiga das feministas’”, escreveu o vereador nas redes sociais.

Rick Azevedo, juntamente com a vereadora Thais Ferreira (PSOL), protocolaram uma moção de repúdio à Mesa Diretora, manifestando contrariedade à homenagem.

“A Câmara precisa respeitar a história de Chiquinha Gonzaga e o significado de suas honrarias. A população carioca merece uma Casa Legislativa comprometida com os direitos humanos, a democracia e a defesa das liberdades, não com a premiação de parlamentares cujas posições atacam direitos e atingem grupos historicamente vulnerabilizados”, escreveu Thais.

Na mesma sessão, a Câmara aprovou a concessão da Medalha de Mérito Pedro Ernesto, principal honraria da Casa, ao vereador paulistano Lucas Pavanato (PL), eleito deputado federal por São Paulo. Eduarda Campopiano foi eleita para a Assembleia Legislativa de São Paulo com 1.956.238 votos, a maior votação entre os candidatos a deputado estadual no país.

Diversas declarações da deputada estadual têm gerado forte repercussão e denúncias formais. Entre os posicionamentos mais polêmicos estão a negação da existência do feminicídio, declarações racistas sobre povos indígenas e manifestações preconceituosas direcionadas à deputada Erika Hilton que resultaram em denúncias ao Ministério Público por transfobia.

Confira matéria no Correio Braziliense.