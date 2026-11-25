Estão entre os presentes os ex-ministros Tarso Genro e Flávio Dino (atual ministro do Supremo Tribunal Federal). Também participa da reunião o atual ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

Em meio à expectativa sobre definição de ministérios, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem realizado ao longo da semana reuniões no Palácio do Planalto. No final da manhã desta quarta (25), o presidente recebe os ex-ministros da Justiça de seus governos.

Fora da agenda oficial, Lula se reuniu, na segunda (23), com o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o banqueiro Luiz Carlos Trabuco. De acordo com aliados do petista, Trabuco é o nome defendido pelo presidente para assumir o Ministério da Fazenda. A reunião foi revelada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo jornal O Globo.

Os encontros acontecem no momento em que o presidente tem conversado com aliados sobre o desenho de sua equipe de ministérios para o quarto mandato. Segundo aliados de Lula, o Ministério da Segurança Pública, que será desmembrado do Ministério da Justiça, deve ser um dos primeiros a ser definido.

