A história às vezes oferece uma segunda chance. No fim de 2014, Dilma Rousseff convidou Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda. Ele recusou. Não fazia sentido deixar o comando do Bradesco por um cargo no governo, ainda mais sob uma presidente que claramente raciocinava a partir de outros conceitos econômicos. O plano B foi Joaquim Levy, que também estava no banco. Foi um desastre. Esvaziado, Levy caiu rápido. Ao fim, caiu a própria Dilma.
Doze anos depois, o nome de Trabuco voltou a circular nesta quarta em alta cotação para o ministério da Fazenda. A informação é que Lula recebeu o banqueiro, atual presidente do conselho do Bradesco, no Palácio da Alvorada, na segunda, fora da agenda oficial. Ninguém se pronunciou oficialmente. Mas a especulação animou o mercado, com alta na Bolsa e queda no dólar para R$5,81, após ter batido os R$6 nos últimos dias.
Na esquerda, a lembrança imediata é Levy. Na Faria Lima, a aposta é em outro precedente: Henrique Meirelles. Qual precedente seria mais adequado para o atual cenário?
Levy chegou com mandato para arrumar as contas e saiu menos de um ano depois, totalmente isolado. Era desautorizado pelo PT em público, enquanto a presidente hesitava. É justo lembrar que a recessão já estava contratada quando ele assumiu, tamanha a bagunça liderada por Guido Mantega, o seu antecessor. Mas faltou mesmo o principal: a caneta da presidente ao seu lado. Na política, técnico sem respaldo não vale nada. Manda quem tem a caneta.
Em 2003, Antonio Palocci na Fazenda e Henrique Meirelles no Banco Central formaram a dupla que manteve os pilares do Plano Real, contrariando a tradição econômica do PT. O BC ainda não tinha autonomia formal, até hoje atacada pelo PT, mas Meirelles tinha autonomia real, porque Lula a bancava. O superávit primário de 2003 passou de 4% do PIB. O PT disciplinou seus parlamentares, com os mais radicais deixando o partido para fundar o PSOL. A economia respondeu, criando a boa memória que até hoje embala a boa vontade com Lula.
A comparação que importa, portanto, não é entre banqueiros. É entre presidentes. Se for escolhido, Trabuco seria Meirelles se Lula fizesse o que fez em 2003. Para isso, precisaria superar tabus de campanha, como o apego às vinculações orçamentárias que geram uma dinâmica insustentável de gastos. Caso contrário, Lula evocaria Dilma. Respeitado entre os pares do mercado financeiro, o nome de Trabuco ganharia tempo. Mas sem retaguarda presidencial, seria convertido em Levy.
Ministro forte não se faz apenas com currículo ou ideias corretas. Se faz com respaldo para ação política efetiva. Trabuco sabe disso, e talvez tenha sido essa a razão de sua recusa em 2014. Lula também sabe que Dilma caiu pelos próprios erros de condução política e econômica. Se o convite vier e ele aceitar, caberá a pergunta: o que mudou, o faro do banqueiro ou a disposição do presidente em superar seus tabus econômicos?