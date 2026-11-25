Do total de vagas, 6.866 são destinadas a escolas do Recife, 7.608 aos demais municípios da Região Metropolitana e 38.129 ao interior do estado, incluindo Zona da Mata, Agreste e Sertão. A distribuição faz parte de uma oferta inicial de 147.152 vagas para estudantes novatos em 2027. Desse total, 94.549 já foram preenchidas por alunos oriundos das redes municipais, em um processo realizado ao longo do segundo semestre.

A rede estadual de ensino de Pernambuco está com 52.603 vagas disponíveis para novos estudantes no ano letivo de 2027. O cadastro escolar começa nesta quarta-feira (25), a partir das 7h, e segue até 25 de dezembro, pelo site Matrícula Rápida . As oportunidades contemplam os ensinos Fundamental e Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Entre as oportunidades ainda disponíveis, 14.242 são para os anos finais do Ensino Fundamental e 38.361 para o Ensino Médio. O quantitativo também inclui vagas da EJA. Há, ainda, 23.108 oportunidades em Escolas de Tempo Integral, sendo 5.790 no Recife e na Região Metropolitana e 17.318 no interior.

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) informa que aproximadamente 337.772 estudantes que já integram a rede tiveram a matrícula assegurada automaticamente para o ano seguinte, por meio do Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

O cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis. Estudantes maiores de 18 anos podem realizar a própria inscrição. Entre as informações exigidas estão nome completo, data de nascimento, endereço, escola de origem, dados do responsável, telefone para contato e CPF.

Uma das ferramentas disponíveis no sistema é a geolocalização, que permite identificar e selecionar unidades escolares próximas à residência do estudante. Ao concluir o preenchimento, será gerado um protocolo de confirmação, que deverá ser guardado para apresentação na etapa presencial.

A efetivação da matrícula ocorrerá entre os dias 4 e 15 de janeiro, diretamente na unidade escolar escolhida. Para confirmar a vaga, será necessário apresentar o número de inscrição, cópia da certidão de nascimento, histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição frequentada, CPF, comprovante de residência com CEP, cópia da carteira de vacinação, comprovante do tipo sanguíneo e fator RH, além de uma foto recente no formato 3x4.

Quem não conseguir uma vaga na primeira etapa poderá participar de uma nova rodada de inscrições. As oportunidades que não forem ocupadas ou tiverem a matrícula não efetivada retornarão ao sistema entre 20 e 24 de janeiro. A confirmação presencial dos novos cadastros será realizada de 25 a 27 de janeiro.

As Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não participam desse calendário. O ingresso nessas unidades ocorre por meio de inscrição e processo seletivo próprios.

Para atender famílias sem acesso à internet, a SEE disponibilizará laboratórios de informática em mais de 475 escolas estaduais. Dúvidas também podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento, no telefone 0800 286 0086, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Cronograma de matrícula 2027

25 de novembro a 25 de dezembro: cadastro escolar pela internet.

4 a 15 de janeiro: efetivação presencial da matrícula.

20 a 24 de janeiro: cadastro para vagas não ocupadas ou não efetivadas (segunda fase).

25 a 27 de janeiro: efetivação dos novos cadastros.