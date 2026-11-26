O levantamento, feito em 2025, considera os 5.424 municípios (ou 97,4% do total) que reportam ter algum serviço de drenagem, como bocas de lobo. Só 1.414 prefeituras (26,1%) declaram ter algum protocolo.

Apenas um de cada quatro cidades do País tem protocolos de contingência para casos de desastres naturais, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB 2024), divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

A falta ou a fragilidade dos planos de resposta imediata a eventos extremos eleva os prejuízos e o número de vitimas em inundações, deslizamentos, estiagens e tornados pelo Brasil.

O País tem visto nos últimos anos uma série episódios impulsionados pelas mudanças climáticas e, nos últimos meses, pelo fenômeno El Niño. Dois casos recentes são a tempestade acompanhada de ventania, que deixou 5 mortos em Tupanceritã (RS) e dois tornado no Paraná - o Estado teve 17 só neste ano.

Os protocolos são úteis para disparar sirenes, esvaziar áreas de risco com rotas de fuga seguras, acionar o controle de diques ou represas ou bloquear vias, por exemplo.

Entre os municípios que têm protocolos de contingência, segundo o IBGE, os planos preveem ações disparadas a partir de parâmetros específicos de nível de cheia.

Em 734 municípios, as primeiras ações do protocolo começam a ser acionadas quando o nível da cheia do rio atinge uma altura pré-determinada, baseada na observação de uma barreira física como pilar de ponte ou marcação em muros.

Para o IBGE, embora os marcadores visuais demonstrem adaptação prática das comunidades, eles carecem da precisão para emitir alertas antecipados diante de inundações repentinas.

Durante um temporal, a gestão de crise é desigual no território nacional. Quase 75% das cidades operam sem roteiro formalizado de ação emergencial. As regiões Sudeste (36,5%) e Sul (34%) lideram a adoção de planos definidos.

Já Estados como Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará e Goiás figuram nos patamares mais baixos tanto na existência de protocolos quanto na presença de obras de contenção de cheias.

Além disso, apenas 636 municípios (11,7%) fazem acompanhamento de nível e vazão dos rios, reservatórios ou galerias. Entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, o monitoramento atinge 52,1%, enquanto nas de até 5 mil moradores o índice cai para 5 1%.

Proteção contra enchentes

O cenário mais crítico diz respeito aos sistemas de proteção contra enchentes e inundações, o chamado Sistema de Proteção contra Inundações (SPI). As estruturas, como diques, muros, barreiras móveis, pôlderes e comportas, são projetadas especificamente para impedir o avanço das águas dos rios sobre as áreas urbanas e rurais.

E, em todo o território nacional, apenas 34 municípios contam com esse tipo de infraestrutura, o que representa 0,6% das cidades com serviço de drenagem, concentrados em Estados como São Paulo (10 cidades), Rio Grande do Sul (6) e Minas Gerais (5).

O levantamento aponta também que, em 11 municípios, o escoamento para fora dos sistemas de proteção ocorre por dispositivos alternativos às casas de bombas. Sete deles - seis no Sudeste - utilizam ligações diretas por gravidade que permitem o fluxo de volta para dentro do pôlder durante as cheias, enquanto apenas quatro possuem válvulas de retenção (como comportas flap ou stop-log) capazes de barrar o retorno da água do rio para a cidade.

Já as Estruturas de Retenção ou Detenção (EDRs) que funcionam como amortecimento de cheias, como piscinões e reservatórios destinados a segurar o pico das enxurradas, existem em 648 municípios (11,9% do total com drenagem), concentrando-se nas cidades acima de 500 mil habitantes (66,7%) e na região Sudeste (18,4%), com destaque para São Paulo (195 cidades) e Minas Gerais (82).

"Os eventos extremos têm demonstrado cada vez mais a importância dessa infraestrutura e a questão do planejamento, justamente para a redução de enchentes. A gente teve a enchente de 2024, no Rio Grande do Sul, e isso mostrou a fragilidade do sistema e a importância de ter esses dados estruturados para a tomada de decisão", diz Fernanda Siqueira Malta, gerente da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico.

A presença dessas obras cresce conforme o porte populacional da cidade e concentra-se mais no Centro-Sul e no litoral do Nordeste. No Norte, apenas 3,6% dos municípios dispõem de estruturas de amortecimento.

O IBGE cita o caso de Boa Vista como exemplo emblemático dessa vulnerabilidade: em uma cidade de topografia plana e chuvas amazônicas intensas, a rápida impermeabilização das cabeceiras de igarapés (como o Pricumã e o Igarapé Grande) faz com que a água sature quase instantaneamente as galerias, gerando alagamentos severos pela falta de bacias de retenção.

Impactos da falta de energia elétrica

O levantamento do IBGE alerta também para um problema operacional crítica nesses reservatórios: a dependência da rede elétrica para o esvaziamento por bombeamento durante tempestades que são frequentemente acompanhadas de vendavais e quedas de energia.

Dos 100 municípios que operam estruturas com bombeamento, 28 não têm plano B caso haja falha no fornecimento de energia, o que eleva o risco de colapso operacional durante os temporais. Entre as cidades que adotam planos de contingência energética para as bombas, as soluções dividem-se em:

- Sistemas de geradores próprios,

- Atendimento prioritário pela concessionária de energia (rede especial),

- Banco de baterias,

- Outras estratégias.

Os dados do levantamento também evidenciam o impacto da urbanização sobre o escoamento das águas. Entre os 5.356 municípios com ruas pavimentadas, o asfalto impermeável predomina em 92,0% das cidades.

Já as chamadas infraestruturas verdes (soluções baseadas na natureza, como parques lineares, jardins de chuva e renaturalização de rios) alcançam 33,3% dos municípios brasileiros (1.806 cidades), concentrando-se fortemente nos grandes centros urbanos (70,8% nas cidades acima de 500 mil habitantes).