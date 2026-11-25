Com o lançamento de Grand Theft Auto VI, a PlayStation criou uma edição limitada do DualSense inspirada em Vice City e mandou um aqui pro Diario de Pernambuco para mostrarmos os detalhes pra vocês.

Confira no vídeo algumas características exclusivas do acessório, como um acabamento brilhante furta-cor que busca capturar a estética das noites de Leonida, alto relevo de folhas de palmeira e o logotipo do título impresso no touchpad.