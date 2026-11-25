Com o lançamento de Grand Theft Auto VI, a PlayStation criou uma edição limitada do DualSense inspirada em Vice City e mandou um aqui pro Diario de Pernambuco para mostrarmos os detalhes pra vocês.
Confira no vídeo algumas características exclusivas do acessório, como um acabamento brilhante furta-cor que busca capturar a estética das noites de Leonida, alto relevo de folhas de palmeira e o logotipo do título impresso no touchpad.
O jogo faz uso integral dos recursos do hardware da Sony, como resposta tátil e gatilhos adaptáveis. O controle mantém ainda o alto-falante integrado para efeitos sonoros locais, microfone embutido, sensor de movimento, entrada para fones de ouvido e carregamento via USB Type-C, sendo compatível também com PC, Mac e dispositivos móveis.