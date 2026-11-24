Em entrevista ao Bom Dia, Ministro, nesta terça-feira (24), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho , rebateu as críticas de representantes do setor econômico sobre possíveis prejuízos às empresas. “Nunca vimos fechar uma empresa por redução e por conquista da classe trabalhadora”, afirmou.

A implementação da escala 5x2 começa em 16 de dezembro, com a redução da jornada máxima de 44 para 42 horas semanais e a garantia de dois dias de descanso remunerado. Em 16 de dezembro de 2027, o limite chegará a 40 horas. Prevista no Decreto nº 13.173/2026, que regulamenta a Emenda Constitucional nº 141/2026, a medida não poderá resultar em redução do salário mensal.

Para ele, a redução da jornada acompanha os avanços tecnológicos e o aumento da produtividade. O ministro também disse que o governo espera que a reorganização das escalas estimule novas contratações.

Segundo levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, 14,8 milhões de trabalhadores estão atualmente na escala 6x1. Outros 21,7 milhões já folgam dois dias por semana, mas ainda cumprem jornadas de até 44 horas. Os dois grupos serão alcançados pela redução da carga horária.

Marinho estimou que mais de 30 milhões de pessoas terão a jornada reduzida. “Imagine uma pessoa ter um dia só de folga na semana para cuidar de todas as questões da sua vida relacionadas aos filhos, à casa, aos problemas pessoais, enfim, cuidar da sua beleza. Um dia só é muito pouco na semana”, disse.

Como ficam as folgas e os acordos coletivos

A distribuição dos dias de descanso dependerá da existência de acordo ou convenção coletiva. Sem negociação entre empresas e sindicatos, a regra geral prevê folgas aos sábados e domingos. Com acordo, os descansos poderão ser distribuídos ao longo do mês, desde que sejam garantidas oito folgas, ou nove nos meses de 31 dias e, preferencialmente, pelo menos um domingo de descanso. A possibilidade permite adaptar as escalas a setores com maior movimento nos fins de semana, como comércio e serviços.

Quem não formalizar um acordo até o prazo terá de seguir a regra geral, com descanso aos sábados e domingos. “Recomendo que os empresários corram e que os trabalhadores também corram para fechar até o dia 16. Isso é o ideal”, afirmou Luiz Marinho.

Salário será mantido e hora extra ficará mais cara

A redução da jornada também altera o cálculo do salário-hora e das horas extras. O divisor utilizado atualmente para quem trabalha 44 horas semanais é 220. Com a jornada de 42 horas, passará a 210 e, quando o limite chegar a 40 horas, será de 200. Na prática, o salário mensal será preservado, mas o valor de cada hora trabalhada aumentará. Com isso, eventuais horas extras também serão calculadas sobre uma base maior.

Marinho exemplificou a mudança com um trabalhador que recebe R$ 3 mil por mês: a remuneração continuará no mesmo valor, mas o cálculo do salário-hora será reajustado conforme a redução da jornada. O efeito será percebido no pagamento de horas extraordinárias.

Fiscalização terá período de orientação

A fiscalização ficará a cargo da Auditoria-Fiscal do Trabalho. A orientação inicial será priorizar o diálogo e a adaptação das empresas, por meio do procedimento de dupla visita, antes da aplicação de multas. As superintendências regionais do Trabalho também poderão intermediar conflitos entre empregadores e funcionários.

A estratégia, porém, não impedirá punições em casos de descumprimento deliberado. “Se claramente uma empresa fala: ‘Não vou cumprir porque não vou cumprir’, não tenho que sensibilizar. Ela tomou uma decisão irresponsável, portanto sofrerá as consequências”, declarou.

Balanço do emprego formal

Durante a entrevista, Marinho apresentou, ainda, os números da geração de empregos com carteira assinada. Segundo os dados citados pelo ministro, o Brasil acumulou saldo de 5.500.970 postos formais desde 2023, e o estoque de vínculos regidos pela CLT chegou a 48,3 milhões.

Em 2026, o saldo acumulado até o momento da entrevista era de 1,248 milhão de empregos. Nos últimos 12 meses, o resultado ficou entre 787 mil e 790 mil postos de trabalho. Ao incluir vínculos do serviço público e de outros regimes, Marinho afirmou que o total de oportunidades geradas no período supera 10 milhões.