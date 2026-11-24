Entenda como fica o cálculo salarial a partir do dia 16, bem como as regras do descanso semanal e o papel dos acordos coletivos de trabalho:

O ministério do Trabalho publicou, nesta segunda-feira (23), a Portaria Nº 2.041 com regras complementares ao decreto assinado na última quinta-feira (19), que regulamentou a jornada de trabalho 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de descanso, a partir de 16 de dezembro.

Dias de descanso



Todos os empregados terão direito a dois dias de descanso por semana, cada um com 24 horas consecutivas. Ou seja, o descanso deverá ser tirado durante um dia inteiro, sem fracioná-lo em dias de meio período de trabalho.

Um desses dias deve ser, preferencialmente, aos domingos. Mesmo que não sejam em dias consecutivos, esses dias devem ser tirados dentro da mesma semana. E é obrigatório conceder, ao menos, um dia de descanso a cada período máximo de seis dias consecutivos de trabalho.



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É possível, mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho, uma distribuição dos dias de descanso diferente ao longo do mês. Nesses casos, deverá ser garantida a média de dois dias de repouso semanal remunerado dentro do mês.

Para os empregados que trabalham em escala de 12 horas consecutivas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso (12x36), quando a média de horas trabalhadas no mês ultrapassar o limite semanal constitucional, deverá ser assegurada a compensação das horas excedentes ou o pagamento de horas extras, nos termos de convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Redução gradual



A duração normal do trabalho passará a ser de cinco dias de jornada semanal por dois dias de descanso e haverá redução do atual limite semanal de 44 horas para 42 horas a partir de dezembro e para 40 horas, a partir de dezembro de 2027.

Valor da hora trabalhada



Como o trabalhador receberá o mesmo salário por uma carga horária mensal menor, o valor de referência da hora sobe. Consequentemente, eleva o custo das horas extras e de outros adicionais trabalhistas.

Para calcular o valor da hora de trabalho, será preciso usar um número, que o governo chama de divisor. Atualmente, esse divisor é o número 220, porque são 44 horas semanais de trabalho.

O trabalhador deverá dividir o seu salário mensal por 220. Assim, descobrirá quanto sua hora de trabalho vale. Se o salário mensal é de R$ 5,5 mil, por exemplo, significa que a hora trabalhada, hoje, vale R$ 25.

Com a redução para 42 horas em 16 de dezembro, o divisor passará a ser 210. Assim, o salário de R$ 5,5 mil usado acima como exemplo não se altera. Mas o valor da hora trabalhada passará a ser de R$ 26,19.

A partir de 16 de dezembro de 2027, quando a jornada passar para 40 horas semanais, será utilizado o divisor 200. A partir dessa data, a hora trabalhada de quem recebe um salário de R$ 5,5 mil será de R$ 27,50.

No caso de trabalhadores remunerados por hora, dia, tarefa, peça ou comissão, o cálculo observará as regras específicas previstas na Portaria. Essas regras garantem a manutenção da remuneração mensal.

No caso dos horistas, a remuneração dos dois dias de repouso poderá ser incorporada ao valor da hora efetivamente trabalhada, mediante aumento de 16,667% sobre o salário-hora normal.

Acordos coletivos



A negociação alcançada por meio de convenção ou acordo coletivo pode determinar quando ocorrerão os dias de descanso semanal remunerado ou estabelecer uma regra excepcional para a distribuição desses dias.

Caso a jornada diária exceda o máximo de 8 horas, a convenção ou acordo coletivo poderá determinar como será feita essa compensação ao trabalhador, como já ocorre, e observada a legislação trabalhista. As novas regras não afastam a possibilidade de realização de horas extras nem a adoção de regimes diferenciados de trabalho previstos em lei.

No entanto, acordos coletivos ou cláusulas de convenções que sejam incompatíveis com os novos limites de jornada e repouso semanal, deixarão de ser válidas a partir da data em que as respectivas obrigações se tornarem exigíveis.

Ficarão preservadas as demais disposições dos instrumentos coletivos e as condições mais favoráveis aos trabalhadores.

Serão consideradas incompatíveis, e perderão a validade, cláusulas que estabeleçam duração normal do trabalho semanal superior ao limite constitucional ou assegurem menos de dois dias de repouso semanal, ressalvado o regime compensatório.

Banco de horas



O saldo do banco de horas acumulado até 15 de dezembro de 2026 será compensado ou pago conforme as condições previstas no acordo individual ou no instrumento coletivo, enquanto as horas trabalhadas a partir de 16 de dezembro de 2026 observarão os limites constitucionais de duração do trabalho aplicáveis a cada período.

O Ministério do Trabalho e Emprego ainda publicará portarias com regras complementares sobre a compensação dos repousos semanais por negociação coletiva, os períodos de descanso dos trabalhadores em regime de afastamento contínuo e a aplicação das novas regras de jornada e repouso semanal às profissões regulamentadas por legislação específica.