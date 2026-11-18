Vantagem na remuneração em favor das pessoas brancas ocorre em todas as Unidades da Federação

Carteira de Trabalho Digital (MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

Trabalhadores brancos receberam em média R$ 4.425 por mês no Brasil em 2025, um valor cerca de 71% superior ao dos pretos (R$ 2.585) e 66% maior que o dos pardos (R$ 2.672).

Os dados são da terceira edição do estudo "Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil", do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

A vantagem na remuneração em favor das pessoas brancas ocorre em todas as Unidades da Federação e se mantém presente desde o início da série histórica do IBGE, em 2012.

Em 2025, o rendimento médio habitual por hora da população branca foi de R$ 27,20, enquanto o de pessoas pretas e pardas ficou em torno de R$ 16,00.

Os rendimentos evoluem de acordo com o nível de instrução, sendo os mais elevados para quem tem ensino superior completo.

Nessa faixa, porém, a diferença também é mais acentuada: mulheres pretas ou pardas recebiam R$ 28,80 por hora, cerca de metade (52,7%) do rendimento dos homens brancos com ensino superior completo.

O estudo mostra que a assimetria salarial se reflete no orçamento doméstico. Em 2025, o rendimento médio domiciliar per capita da população branca alcançou R$ 3.034, valor que equivale a quase o dobro do registrado para a população preta (R$ 1.684) e parda (R$ 1.665).