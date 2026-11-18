As folhas de resposta estão disponíveis no site oficial do Inep, mas resultados individuais serão liberados apenas no dia 18 de janeiro de 2027

Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação (BRUNA ARAÚJO/MEC / DIVULGAÇÃO)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, nesta quarta (18).

As folhas de resposta estão disponíveis no site oficial do Inep, e você pode acessar as imagens por meio deste link.

De acordo com os gabaritos, uma questão da prova de Matemática e suas Tecnologias, aplicada neste último domingo (15), foi anulada.

Confira os gabaritos oficiais do Enem:

1º Dia



CADERNO AZUL

Gabarito azul do 1º dia de Enem (crédito: Inep)

CADERNO AMARELO

Gabarito amarelo do 1º dia de Enem (crédito: Inep)

CADERNO BRANCO

Gabarito branco do 1º dia de Enem (crédito: Inep)

CADERNO VERDE

Gabarito verde do 1º dia de Enem (crédito: Inep)

2º Dia

CADERNO AMARELO

Gabarito amarelo 2º dia de Enem (crédito: Inep)



CADERNO BRANCO

Gabarito branco 2º dia de Enem (crédito: Inep)



CADERNO VERDE

Gabarito verde 2º dia de Enem (crédito: Inep)

CADERNO AZUL

Gabarito azul 2º dia de Enem (crédito: Inep)

Quando posso acessar minhas notas individuais?

As notas de cada participante serão disponibilizadas no dia 18 de janeiro de 2027,na Página do Estudante, portal oficial do Inep.

Os resultados contam com as notas de cada uma das áreas de conhecimento, além da nota da redação.