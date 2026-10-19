Fred Bruno leva tiro de raspão em balada após disparo de deputado do PL

Fred Bruno comanda o Globo Esporte SP, na TV Globo, e Marcelo Aguiar é deputado pelo Partido Liberal (PL). (Reprodução/Redes Sociais e Reprodução/Metrópoles)

Durante a confusão envolvendo o deputado Marcelo Aguiar (PL), que foi detido após atirar em uma balada no Itaim Bibi, bairro da Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19), o apresentador e jornalista Fred Bruno foi atingido de raspão no pé. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Testemunhas relatam que o deputado estava embriagado e importunando frequentadores do local, incluindo mulheres. Ele teria sido repreendido por outros clientes antes de a briga começar. Durante o desentendimento, Marcelo Aguiar caiu e a arma disparou.

Aguiar foi detido logo depois no episódio. Contudo, ainda segundo a colunista, Fred Bruno decidiu não registrar boletim de ocorrência contra o parlamentar. De acordo com a publicação, o comandante do Globo Esporte SP passa bem apesar do susto.

Em nota oficial, o parlamentar alegou que estava sob efeito de medicamentos fortes, os quais teriam provocado reação adversa, e confirmou ter se envolvido na discussão.