Morre Solano Ribeiro, produtor de festivais de MPB que marcaram época, aos 87 anos

Solano Ribeiro, crítico e produtor musical (Foto: TV Cultura/Reprodução)

O crítico e produtor musical Solano Ribeiro de Faria faleceu neste sábado (31), aos 87 anos, em uma clínica de São Paulo. A informação foi confirmada por familiares ao portal g1. Ele enfrentava um câncer e recebia cuidados paliativos. O velório acontece às 15h deste sábado no Cemitério Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo.

Nascido na capital paulista, Solano iniciou os estudos na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), mas abandonou o curso para ser vocalista de uma banda de rock. Em 1963, ingressou na coordenação de programação da TV Excelsior, passando ainda por outras emissoras como TV Record, Globo e Tupi.

Seu principal legado foi a idealização do Festival de Música Popular Brasileira, evento marcante na história cultural do país que ajudou a impulsionar a carreira de artistas como Chico Buarque, Nara Leão, Edu Lobo, Jair Rodrigues, Paulinho da Viola e Geraldo Vandré. O impacto dos festivais influenciou a criação da sigla MPB como definição de um novo gênero musical.



Sua experiência na produção de competições musicais de sucesso na radiodifusão foi reunida no livro “Prepare seu Coração: a História dos Grandes Festivais”, lançado em 2003, onde Solano descreve os bastidores dos eventos que marcaram época.

Desde 2006, trabalhava como apresentador na Rádio Cultura Brasil, de São Paulo, à frente do programa “Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil”, voltado a impulsionar a produção musical nacional. “A Rádio Cultura Brasil perde um profissional insubstituível. Gratidão eterna ao mestre Solano Ribeiro”, escreveu a emissora em nota divulgada nas redes sociais.

