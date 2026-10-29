Morre o criador de conteúdo Dedeco, aos 33 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O criador de conteúdo e youtuber André Berbett Pinheiro Lopes, conhecido como Dedeco, morreu aos 33 anos nesta quarta-feira (28). A informação foi confirmada pela mulher do influenciador, Fernanda Leite, por meio de suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Dedeco tinha mais de 1 milhão de inscritos em seu canal e 130 mil seguidores em suas redes, com conteúdo voltado para o Futebol virtual.

"Neste momento tão difícil, estou tentando encontrar forças para lidar com essa dor tão grande. Agradeço de coração a todos que estão enviando mensagens, carinho e apoio a mim e à nossa família" escreveu Fernanda em suas redes sociais.