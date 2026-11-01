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Defensoria pede R$ 50 mi ao governo do RJ para reparar operação mais letal da história

Pedido feito à Justiça deve ser destinado a obras e serviços em educação, saúde, esportes e lazer aos moradores dos complexos da Penha e do Alemão, devido à operação policial que deixou 122 mortos

Estadão Conteúdo

Publicado: 01/11/2026 às 14:56

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Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, após a Operação Contenção/Tomaz Silva/Agência Brasil

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, após a Operação Contenção (Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) pediu à Justiça que o governo estadual pague R$ 50 milhões em reparação aos moradores dos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, afetados pela Operação Contenção. A ação civil pública foi ajuizada na quarta-feira, 28, um ano após a operação policial que deixou 122 mortos - cinco policiais e 117 pessoas que não integravam as forças de segurança.

O valor solicitado deverá ser destinado a obras e serviços nas áreas de educação, saúde, esporte e lazer, além de atendimento psicossocial aos moradores. A Defensoria também pede que a assistência em saúde mental seja oferecida de forma específica à população atingida, sem prejuízo de eventuais ações individuais de indenização.

A ação tem como uma de suas principais bases um relatório da organização internacional Human Rights Watch (HRW). Após uma investigação de um ano, a entidade identificou indícios de uso excessivo da força, agressões a pessoas detidas, invasões de residências, furtos e manipulação de câmeras corporais por policiais. O documento também aponta falhas na preservação de provas e na apuração das mortes.

Segundo a HRW, a análise incluiu 4,4 mil horas de gravações de câmeras corporais, 122 laudos de necropsia, cerca de 9 mil páginas de documentos da investigação do Ministério Público e centenas de vídeos e fotografias. A organização também ouviu 41 testemunhas, familiares de vítimas e especialistas.

Um dos episódios identificados pela entidade envolve um adolescente de 16 anos que estava deitado na cama quando foi agredido por um policial. As imagens analisadas mostram o agente dando um soco no rosto do jovem e o jogando no chão. Em seguida, o policial o ameaça de morte e pergunta o que ele teria para oferecer. Assustado, o adolescente oferece o celular e outros aparelhos. Os agentes também exigem que ele forneça informações sobre uma organização criminosa.

Em outro registro, homens deixam armas dentro de uma residência e saem desarmados para se entregar. Nas imagens, eles pedem que os policiais não os agridam e dizem que uma moradora está filmando a abordagem.

Uso das câmeras corporais

A análise das gravações também apontou problemas recorrentes no uso das câmeras corporais. De acordo com a HRW, cerca de 23% dos 2,5 mil policiais que participaram da operação estavam equipados com os dispositivos. Entre os 527 policiais militares cujas gravações foram examinadas, a organização identificou mais de 250 episódios de obstrução ou uso inadequado das câmeras.

As situações incluíam policiais cobrindo as lentes, deixando os equipamentos dentro de viaturas ou os retirando durante a ação. Em diversos casos, as falhas ocorreram justamente durante abordagens, tiroteios e entradas em residências. A entidade também constatou que mais da metade das gravações analisadas de policiais que atuavam na linha de frente foi interrompida ou apresentou lacunas significativas por volta do meio-dia, quando a operação se tornou mais violenta.

Nenhuma das 122 mortes foi registrada nas imagens examinadas pela organização. A HRW afirma que a ausência de registros, somada aos episódios de obstrução, compromete a possibilidade de esclarecer as circunstâncias dos óbitos.

Falta de perícia

O relatório também aponta falhas na preservação dos locais das mortes. Segundo a entidade, equipes de perícia não foram enviadas para examinar as cenas, inclusive em áreas dentro de residências. A Polícia Militar retirou 33 corpos sem a presença de peritos, e parte deles permaneceu por horas exposta ao calor, o que prejudicou a realização dos exames. A organização também identificou problemas na documentação das circunstâncias em que as vítimas foram encontradas e no armazenamento das armas apreendidas durante a operação.

Os laudos de necropsia analisados pela HRW indicam que mais de 60% das vítimas que não eram policiais tinham ao menos quatro ferimentos de entrada de projéteis. Quase 75% apresentavam ferimentos nas costas e mais de 40% tinham sido atingidas na cabeça. Para a organização, a quantidade e a localização dos disparos levantam a possibilidade de que parte das vítimas tenha sido morta intencionalmente. A conclusão, porém, depende da apuração individual de cada morte.

Denúncias

As irregularidades apontadas pela HRW se somam a investigações conduzidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Até 27 de outubro, o órgão havia oferecido 12 denúncias contra 28 policiais militares que participaram da Operação Contenção. Todas foram recebidas pela Justiça.

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Os agentes são acusados de crimes como roubo, furto, peculato, violação de domicílio, constrangimento ilegal e recusa de obediência a ordens superiores relacionadas às regras de uso das câmeras corporais. As denúncias tratam de condutas identificadas durante a operação e não representam uma conclusão sobre a responsabilidade dos policiais pelas 122 mortes.

Em um dos casos investigados, policiais teriam entrado em residências sem autorização, revirado cômodos e retirado objetos. Há relatos de agentes que teriam consumido alimentos encontrados nas geladeiras dos imóveis e de um policial acusado de furtar um picolé. Em outra ocorrência, policiais teriam mantido um morador sentado sob ameaça enquanto faziam buscas na casa.

A investigação sobre as mortes permanece em andamento. Segundo o MPRJ, o trabalho reúne mais de 4 mil horas de gravações de câmeras corporais, 122 laudos médico-legais e 262 depoimentos de agentes públicos, prestados por 255 pessoas. O órgão também informou ter ouvido 45 familiares de vítimas.


Operação Contenção , pagamento , Polícia , Rio de Janeiro
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