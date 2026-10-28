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INVESTIGAÇÃO

Polícia faz ação contra de exploração sexual de adolescentes no Rio de Janeiro

Investigação começou em julho, depois da prisão de um assessor parlamentar pelo estupro de uma adolescente. Os envolvidos no esquema produziam vídeos e usavam isso para ameaçar as adolescentes com a divulgação das imagens

Agência Brasil

Publicado: 28/10/2026 às 08:13

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Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos da rede criminosa/ PCRJ/DIVULGAÇÃO

Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos da rede criminosa ( PCRJ/DIVULGAÇÃO)

A Polícia Civil faz nesta quarta-feira (28) uma operação para combater a exploração sexual de adolescentes no Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em uma rede criminosa que produzia vídeos de conteúdo sexual com essas vítimas.

Os policiais consideram a rede criminosa um esquema de escravidão sexual de adolescentes, que praticava crimes como estupros coletivos, torturas, ameaças e chantagens, além dos vídeos.

De acordo com a investigação, os envolvidos no esquema produziam vídeos de violência sexual e usavam isso para ameaçar as adolescentes com a divulgação das imagens.

“O mecanismo de chantagem, associado a agressões físicas e psicológicas, era empregado para manter as vítimas sob controle e submetê-las a novos abusos”, informa nota da Polícia Civil.

Investigações

A investigação começou em julho deste ano, depois da prisão de um assessor parlamentar pelo estupro de uma adolescente de 16 anos em Niterói. A apreensão de computadores e celulares na casa do preso permitiu apurar o envolvimento de outras pessoas em um esquema de exploração sexual de adolescentes.

Veja também:

abuso , Ação , Adolescentes , exploração sexual , Pessoas , Rio de Janeiro
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