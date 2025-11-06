Homem é preso por ameaçar divulgar conteúdos íntimos de adolescente em Cortês

O suspeito teria alterado a senha da rede social da jovem, impedindo que ela tivesse acesso

Suspeito alterou senha de rede social da vítima, impedindo o acesso (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Polícia Militar de Pernambuco prendeu um homem de 23 anos suspeito de ameaçar e agredir uma adolescente de 15 anos, na Rua Barros Barreto, no bairro Alto da Cadeia, em Cortês, na Mata Sul de Pernambuco. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (5).

A prisão ocorreu após a Delegacia de Polícia de Cortês informar que o suspeito estaria ameaçando divulgar conteúdos íntimos da menor. As imagens estariam armazenadas em um celular que ele havia presenteado à vítima e depois retomado.

A adolescente contou ainda que o homem mudou a senha de sua conta em uma rede social, impedindo seu acesso. Diante das denúncias, os policiais conduziram o suspeito, a vítima e a avó dela, responsável legal, até a Delegacia de Polícia Civil de plantão em Palmares, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

O caso será investigado com base na Lei Maria da Penha e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), já que a vítima é menor de idade.

