Voo entre BH e SP é cancelado após ameaça de bomba no avião

Funcionários teriam encontrado bilhete com uma ameaça de bomba no banheiro da aeronave operada pela Latam

Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (BH Airport/Divulgação)

Um voo que partiria do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, na região metropolitana da capital mineira, foi cancelado na noite da quinta-feira (22) após uma suspeita de bomba a bordo. A aeronave, operada pela Latam, tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Após vistorias, a Polícia Federal (PF) descartou a possibilidade de ataque. Conforme apurado pelo Estadão, funcionários encontraram um bilhete com uma suposta ameaça de bomba no banheiro da aeronave, o que levou ao acionamento das autoridades.

Em nota, a Latam informou que solicitou apoio das autoridades antes da decolagem. "A companhia reforça que a segurança é um valor inegociável em todas as suas atividades e que segue rigorosamente os mais elevados padrões internacionais para garantir uma operação segura a todos", disse.

O Voo LA3045 tinha previsão de decolar às 20h25, mas ficou parado no pátio do aeroporto de Confins por cerca de cinco horas. A PF afirmou que adotou todos os procedimentos de segurança diante da situação de risco.

"O cancelamento do voo (foi) devido a hora em que foram finalizados tais procedimentos, por questões operacionais de horários de decolagens e pousos do aeroporto", escreveu.

Em nota, a BH Airport, concessionária responsável pela administração do terminal, informou que acionou os protocolos de segurança previstos no plano de emergência do aeroporto e as autoridades competentes.