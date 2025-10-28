Comando Vermelho lança bombas por drones no Rio em retaliação a operação da polícia
Vídeos divulgados pela Polícia Civil mostram o momento das explosões
Publicado: 28/10/2025 às 15:17
Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha (MAURO PIMENTEL / AFP)
O Comando Vermelho lançou bombas por meio de drones em retaliação à megaoperação contra a facção no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28). Vídeos divulgados pela Polícia Civil mostram o momento das explosões.
Ao todo, o Ministério Público do RJ denunciou 67 pessoas pelo crime de associação para o tráfico, e três homens também foram denunciados por tortura, dentre eles, Edgar, conhecido como Doca apontado como operador e responsável pela expansão da facção.
Em coletiva no início desta tarde, o governador Cláudio Castro (PL) afirmou que 31 fuzis foram apreendidos na operação.
"Estamos em estado de atenção e alerta para possíveis retaliações. Então, a polícia está toda na rua e todos os batalhões estão em prontidão. Já temos relatos deles tentarem fechar a Avenida Brasil, tentarem fechar outras vias para desviar."
A ação, que também conta com o apoio de promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).
"A Operação Contenção visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros Estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades", disse a Polícia Civil do Rio.
Policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana participam das ações.
Já a Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.
A Operação Contenção é reforçada com tecnologia avançada, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da Polícia Militar e ambulâncias para resgate.