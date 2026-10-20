Felca volta às redes sociais com vídeo sobre saúde mental

Segundo ele, relato sobre ansiedade social é o "vídeo mais sincero e difícil" que já fez (Reprodução/YouTube)

Após dias de suspense, o influenciador Felca publicou um vídeo na madrugada desta quarta-feira (20/10). Ao contrário do que os seguidores especulavam, o paranaense de 28 anos não se pronunciou sobre as eleições de 2026, mas sim sobre o próprio diagnóstico de fobia social.

No vídeo de pouco mais de uma hora, Felca relata episódios de bullying sofridos na infância e questões relacionadas à saúde mental. Segundo ele, as agressões físicas eram recorrentes durante a adolescência, acarretando reações psicológicas que permaneceram na idade adulta.

Em um dos momentos narrados por Felca, ele afirma ter sido agredito por colegas de classe no banheiro da escola. "Não me bateram só até eu cansar, mas até eles cansarem", conta. Segundo ele, o álcool foi uma das formas encontradas para lidar com o trauma anos mais tarde.

Intitulado Fobia social, o vídeo é o primeiro a ser publicado pelo influenciador nas redes desde a denúncia sobre adultização nas redes sociais, que culminou na prisão de Hytalo Santos, em agosto de 2023. À época, a mobilização virtual decorrente do vídeo impulsionou o debate sobre proteção de crianças nas redes e levou à tramitação de projetos relacionados à segurança digital do público infanto juvenil.

Felca estava afastado das redes há sete meses. Segundo ele, o relato sobre a própria saúde mental é o “vídeo mais sincero e difícil” que já fez. O anúncio da nova publicação, com a frase “Eu me escondi por tempo demais” foi feito no domingo (18), gerando muitas expectativas entre os internautas de que o vídeo se tratava de um pronunciamento sobre o cenário político no Brasil.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.